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Yetişkin film yıldızı Reislin tenis oynarken bile rahat durmadı! Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”

20.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Reislin yine hayranlarıyla cesur pozlarını paylaşmayı tercih etti. Sıklıkla Instagram’ın sınırlarını zorlayan müstehcen pozlarına yer veren Reislin bu kez tenis oynarken çekilen pozlarını yayınladı. Ancak fenomen isim tenis kortunda bile rahat durmadı.

Yetişkin film yıldızı Reislin tenis oynarken bile rahat durmadı! Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran yetişkin film yıldızı Reislin, hayranlarını heyecanlandıran pozlarıyla dönüş yaptı. Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı tenis kortuna girdi, tenis topu ve raketiyle poz verdi. Ancak munzurluğu elinden bırakmayan Reislin tenis topunu göğüslerinin arasına sıkıştırarak hayranlarına yerini sordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Reislin’in teni kıyafetleri içinde verdiği pozları hayranlarından tam not alırken fenomen isim gönderisine, “Üçüncü top nerede? Bulamıyorum. Bana yardım edebilir misin?” notunu ekledi.

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Reislin’in eğlenceli paylaşımına hayranları yoğun ilgi göstererek kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne demek üçüncü top ben 5 tane görüyorum” yorumuyla eğlenceli bir bakış açısı getirdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak kesinlikle suç olmalı” yorumunu yaptı.

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