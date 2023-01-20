Yetişkin film yıldızı Reislin tenis oynarken bile rahat durmadı! Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran yetişkin film yıldızı Reislin, hayranlarını heyecanlandıran pozlarıyla dönüş yaptı. Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı tenis kortuna girdi, tenis topu ve raketiyle poz verdi. Ancak munzurluğu elinden bırakmayan Reislin tenis topunu göğüslerinin arasına sıkıştırarak hayranlarına yerini sordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Reislin’in teni kıyafetleri içinde verdiği pozları hayranlarından tam not alırken fenomen isim gönderisine, “Üçüncü top nerede? Bulamıyorum. Bana yardım edebilir misin?” notunu ekledi.

Reislin’in eğlenceli paylaşımına hayranları yoğun ilgi göstererek kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne demek üçüncü top ben 5 tane görüyorum” yorumuyla eğlenceli bir bakış açısı getirdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak kesinlikle suç olmalı” yorumunu yaptı.