Yetişkin film yıldızının eşinden şaşırtan evlilik şartı! “Düzenli hastalık kontrollerini yaptırmalı”

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan yetişkin film yıldızı Robbie Bampton, 3 aylık nişanlılık sürecinden sonra hayatını Katy Bampton ile birleştirdi. 29 yaşındaki Katy, eşinin yetişkin film oyuncusu olduğunu öğrendiğinde duruma önyargılı bir şekilde yaklaştığını itiraf etti. Birbirlerini tanıdıktan sonra ortak yönleri olduğunu fark ettiğini söyleyen Katy, eşinin kariyerinin ilişkilerini için sorun olmadığını belirtti. Evliliklerinin mutluluk bir şekilde devam edebilmesi için Katy’in tek şartı ise cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik olarak eşinin düzenli kontrol yaptırması.

“ONU YARGILADIM”

Sosyal medyadan tanıştıklarını ifade eden Katy evlilik kararını hızlı bir şekilde verdiklerini söyleyerek, “Rob’u ilk kez İnstagram’da görüdm. Onun yetişkin film yıldızı olduğunu anladığımda yargıladım ve ondan uzak durmak istedim. Muhtemelen toplumdan aldığım şartlandırmalar ve hayatta ne yapman gerektiğine dair yargılar yüzünden bu benim kendi egomla da alakalıydı” dedi.

Fitness sektöründe çalışan Katy, eşiyle tanışmasının yetişkin filmlerine yönelik olarak bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Zannedilenin aksine oldukça sakin ve normal bir hayatları olduğunu dile getiren Katy, “Birbirimizle bağlantı kurmayı ve sohbet etmeyi seviyoruz. Çılgın bir cinsel hayata ihtiyaç duymuyoruz. Birbirimize aşığız ve bu hayattaki en önemli şey.” diye konuştu.



