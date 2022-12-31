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Yetişkin film yıldızıyla evli! “Kıskanmıyorum ama cinsellik zor olabiliyor”

31.12.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak dikkatleri üzerine çeken Gizelle Blanco, yetişkin film yıldızı Ramon Omar ile evli. Eşinin kariyerine saygı duyduğunu dile getiren Blanco, onu kıskanmadığını ancak kariyerinin cinsel ilişkileri sırasında kimi zaman zorun yarattığını itiraf etti.

Yetişkin film yıldızıyla evli! “Kıskanmıyorum ama cinsellik zor olabiliyor”

Birlikte çekim yaptıkları sırada kocası Ramon Omar ile tanıştığını ifade eden Gizelle Blanco, yetişkin film sektöründe çalışan biriyle ilişki kurmanın hem olumlu hem de olumsuz yanlarını anlattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Blanco, cinsel açıdan yetişkin film kariyerinin ikisinde yarattığı nagatif ve pozitif yönlerinden samimi bir şekilde bahsetti.

“ZAMAN BULAMIYORUZ”

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Holly Randall Unfiltered podcast'ine konuk olan Blanco, çok çalıştıkları için birbirlerine zaman bulamadıklarını söyledi. Aralarındaki 25 yaşlık yaş farkına rağmen iyi anlaştıklarını dile getiren Blanco, “Birkaç görüşmeden sonra birbirimizden ayrılamaz hale geldik. Sadece çok çalışmaktan zaman bulamıyoruz. Onun filmlerini izlediğimde kıskanmıyorum ama cinsellik zor olabiliyor. İkimiz de işe iş olarak bakıyoruz. İşimizi kişisel olan her şeyden ayırdık” dedi.

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