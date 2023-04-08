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Yetişkin fim yıldızı Angela White’in cinsel ilişki itirafı gündem yarattı! “En uzun cinsel ilişkim 6 saat sürdü”

08.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı yetişkin film yıldızı Angela White yaptığı itirafla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Konuk olduğu bir podcastte hayatı boyunca yaşadığı ilişkilerini değerlendiren White, “En uzun cinsel ilişkim 6 saat sürdü” diyerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Yetişkin fim yıldızı Angela White’in cinsel ilişki itirafı gündem yarattı! “En uzun cinsel ilişkim 6 saat sürdü”

Avustralyalı yetişkin film yıldızı Angela White itiraflarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle yetişkin film sektörüne dair yaptığı açıklamalarla manşetlerdeki yerini alan Angela White bu kez özel hayatı hakkında bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı cinsel hayatının hayranları tarafından merak edildiğini dile getirerek en uzun cinsel ilişkisi hakkında bir soruyu yanıtladı.

“CİNSELLİĞİMİ KEŞFETMEYİ SEVİYORUM”

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Konuk olduğu bir podcastte merak edilen sorulara cevap veren White, “En uzun cinsel ilişkim 6 saat sürdü. Cinselliğimi keşfetmeyi seviyorum. Benim için de gerçekten ilginç bir deneyimdi. Özellikle alışılmadık deneyimler yaşamayı seviyorum” dedi. White’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada da gündem yaratmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Angela White

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