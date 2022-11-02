Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yetişkin içerik platformlarındaki 'son bakire' olacaktı! ''Veganlar cinsellikte daha iyiler''

Yetişkin içerik platformlarındaki 'son bakire' olacaktı! ''Veganlar cinsellikte daha iyiler''

02.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Kerolay Chaves, daha önce popüler yetişkin içerik platformu Onlyfans'daki son bakire olmaya yönelik hedefiyle ismini duyurmuştu. Hayranlarının teşvikinin de etkisiyle bunun için bıçak altına yatmayı bile düşünen genç model, şimdi de veganlarla ilgili açıklamasıyla gündem oldu.

Yetişkin içerik platformlarındaki 'son bakire' olacaktı! ''Veganlar cinsellikte daha iyiler''

Bu yılın başlarında, bir hayranının kendisinden bekaret ameliyatı olmasını istemesi üzerine harekete geçen ve yetişkin içerik platformlarındaki son bakire olmak için bıçak altına yatmayı düşündüğünü söylemesiyle gündem olan genç model Kerolay, kısa sürede gündem olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

VAJİNA KOKULU MUM YAPACAKTI

0_Last-Virgin-on-OnlyFans-says-s (1)

Genç kadın, daha sonra da vajinasının kokusunu taşıyan mumlar üretip satmaya başlamak istediğini duyurarak ilgi odağı olmuştu. Kerolay şimdi de, 1 Kasım Dünya Vegan Günü'nü kutlamak için yaptığı açıklamayla manşetlere taşındı.

''YATAK ODASINDA DAHA İYİLER''

Kendisi bir vegan değil ancak Kerolay, deneyimlerine baktığında vegan bireylerle yaşadığı cinsel ilişkilerin çok daha iyi olduğunu iddia etti. Genç model, beslenme düzenlerinin insanların cinsel hayatını etkilediğini ve onları yatak odasında daha başarılı kıldığına inandığını açıkladı.

HAK VERENLER VAR

0_Last-Virgin-on-OnlyFans-says-s

Veganlık ile cinsel performansın artması arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, dengeli beslenme, her alanda daha sağlıklı bir yaşamın kaynağı olduğu için Kerolay'a hak verenler oldu.

İlginizi Çekebilir

Başa çıkamadı! “Sevgilim sadece halka açık yerlerde sevişiyor”

Başa çıkamadı! “Sevgilim sadece halka açık yerlerde sevişiyor”

 Yeni girişimi şaşırttı! Vajina kokusuyla mum yapmayı planlıyor

Yeni girişimi şaşırttı! Vajina kokusuyla mum yapmayı planlıyor

 Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

 Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkelerinin en güzel kadınları seçildiler! Gizlice evlenince...Ülkelerinin en güzel kadınları seçildiler! Gizlice evlenince...
Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem olduLise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik vegan

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından ısırıldı

Ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından ısırıldı

İlginizi Çekebilir

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.