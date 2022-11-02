Yetişkin içerik platformlarındaki 'son bakire' olacaktı! ''Veganlar cinsellikte daha iyiler''

Bu yılın başlarında, bir hayranının kendisinden bekaret ameliyatı olmasını istemesi üzerine harekete geçen ve yetişkin içerik platformlarındaki son bakire olmak için bıçak altına yatmayı düşündüğünü söylemesiyle gündem olan genç model Kerolay, kısa sürede gündem olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

VAJİNA KOKULU MUM YAPACAKTI

Genç kadın, daha sonra da vajinasının kokusunu taşıyan mumlar üretip satmaya başlamak istediğini duyurarak ilgi odağı olmuştu. Kerolay şimdi de, 1 Kasım Dünya Vegan Günü'nü kutlamak için yaptığı açıklamayla manşetlere taşındı.

''YATAK ODASINDA DAHA İYİLER''

Kendisi bir vegan değil ancak Kerolay, deneyimlerine baktığında vegan bireylerle yaşadığı cinsel ilişkilerin çok daha iyi olduğunu iddia etti. Genç model, beslenme düzenlerinin insanların cinsel hayatını etkilediğini ve onları yatak odasında daha başarılı kıldığına inandığını açıkladı.

HAK VERENLER VAR

Veganlık ile cinsel performansın artması arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, dengeli beslenme, her alanda daha sağlıklı bir yaşamın kaynağı olduğu için Kerolay'a hak verenler oldu.