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Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

10.11.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantar zehirlenmesi, ülkemizde en sık yaşanan sağlık sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Mantar zehirlenmesi, basite indirgenecek bir durum değildir. Hatta organ yetmezliğine kadar sürükleyen hayati bir sorundur. Şu sıralar yağışların artmasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantar türleri üremeye başladı. Vatandaşlar, mantar türüne dikkat etmeden toplayıp bunları yiyerek sağlıklarını tehlikeye atıyor.

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yağışların başlamasıyla doğada kendiliğinden yetişen bazı mantar türleri zehirlemeye, hatta ölümlere yol açabiliyor. Düzce’de de son iki ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29’a yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti. Mantardan kaynaklı zehirlenmelerin ilkbahar ve sonbaharda yaygın olduğu, bu konuda uzmanların defalarca vatandaşlara uyarılarda bulunduğu bilinen bir gerçek.

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"YILAN ZEHİRLENMELERİ KADAR ETKİLİ"

Dr. Mahir Arslan, mantar tüketirken bilinçli olmak gerektiğine dikkat çekti. Bilinmeyen mantarların yenmemesini söyleyen Dr. Arslan, mantar zehirlenmesinde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurguladı. Bazı mantar zehirlenmeleri ilk saatlerde hiç semptom göstermeyebilir. 4 ve 6. saatten sonra kişide baygınlık, uyku hali, sersemlik, bulantı kusma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Dr. Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Belli mantar gruplarının yüksek alerji ve yüksek zehirleme özelliği var. Hatta biz bunlara ’yılan zehirlenmeleri kadar etkili’ diyoruz. Bu mantar türlerinde vücutta sinir sistemini, karaciğeri, böbreği etkileyen bir toksik var. Merkezi sinir sistemini bloke ederek, bütün vücudu topyekûn organ yetmezliğine götürebiliyor, sonuçları da çok ağır oluyor. Ölüme kadar götürüyor" dedi.

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"ÖLÜME GÖTÜRÜR"

Zehirli mantar türlerinin, rüzgâr ile zehrini başka bölgelere aktarabildiğini ifade eden Arslan, "Bunların döllenme yeteneği olduğu için bir bölgedeki zehirli mantar zehrini bir başka bölgeye uçucu maddelerle, havayla, rüzgarla aktarabiliyor. Bildiğimiz mantarlar var ve lezzetli olduğu söylenen mantarlardır bunlar. Birisi gider bir bölgeden mantar toplar ve bunu herkese söyler. İlk toplayan zehirlenmez ama sonra toplayan zehirlenebilir. Çünkü mantarların zehirleme kriterleri de var. Her mantar farklı zehirler. Bazı mantarları bir kova da yesen zehirlenmezsin ama bazı mantarlar vardır bir tane bile yesen zehirler ve sizi ölüme kadar götürür" diye konuştu.

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"SEMPTOMLAR 6. SAATTE DAHA FAZLA ARTIYOR"

Mantar zehirlenmelerinin belirtilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Mahir Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli tedbir doğadan mantar toplanmamalıdır. Doğadaki mantarların hangisinin ne kadar zehirli olduğu ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Bu tamamen halkın kendi arasında ön yargılarla ortaya çıkan konudur. Diyelim ki mantarı topladık ve yedik. Zaten 2. saat içinde yavaş yavaş semptomlar başlıyor. Uyku hali, sersemlik, biraz bilinçte kayıplar, bulantı, kusma gibi. Vücut buna bir tepki vermeye başlıyor ancak öyle bir durum ki, 6. saatte daha da artıyor. Bazen 5 güne kadar semptom bile vermiyor. Azar azar semptomlar veriyor. O nedene şüpheli gördüğümüz mantarları yedikten sonra hafif bir uyku hali bile olsa ya da bir sıkıntı görüldüğünde mutlaka bir acil kuruluşuna ya da bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulmalı. Sonuçları çok ağır olan semptomlar olabilir"

"HER MANTARIN ZEHİR TÜRÜ FARKLI"

Organ yetmezliğine sebebiyet verebilecek mantar zehirlenmelerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Dr. Mahir Arslan, "Mantar zehirlenmelerinde ilk 4-6 saat çok önemli. Bir sersemlik hali, bir uyku belirtisi olursa kişiler mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı. Başvurulmadığı durumda organ yetmezliğe kadar gidebiliyor. Her mantarın zehir türü farklıdır. Bazı mantar çeşitleri karaciğeri yok ediyor. Bazı mantar çeşitleri yılan sokması gibi sinir sistemini yok ediyor. Bazı mantarlar ise böbrekleri yok ediyor" sözlerine ekledi. (İHA)


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