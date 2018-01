Yılbaşı akşamı dünyada ve Türkiye’de en çok hangi şarkılar dinlendi?

Türkiye’de ise yılbaşı akşamı en çok dinlenen şarkı Burak King’in “Yanıyoruz” adlı şarkısı oldu. İkinci sırayı Gazapizm’in “Heyecanı Yok” şarkısı alırken Post Malone’un “rockstar”ı da yılbaşında Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu.

Yılbaşı akşamında dünyada en çok dinlenen 10 şarkı:

Post Malone – rockstar Camila Cabello - Havana Dua Lipa - New Rules Ed Sheeran - Shape of You Selena Gomez, Marshmello - Wolves Eminem - River (feat. Ed Sheeran) Maroon 5 - What Lovers Do (feat. SZA) Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix) Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa Ed Sheeran - Perfect

Yılbaşı akşamında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı: