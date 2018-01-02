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Yılbaşı akşamı dünyada ve Türkiye’de en çok hangi şarkılar dinlendi?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ | 02.01.2018 11:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Müzik dinlemenin en yoğun olduğu tarihlerden biri olan 31 Aralık’ta Spotify, dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı açıkladı. Spotify’da 617 milyondan fazla dinlenen Post Malone’un “rockstar” şarkısı, 31 Aralık 2017’nin en çok dinlenen şarkısı oldu. Rockstar’ı, Camila Cabello’dan “Havana” ve Dua Lipa’dan “New Rules” takip etti.

Yılbaşı akşamı dünyada ve Türkiye’de en çok hangi şarkılar dinlendi?

Türkiye’de ise yılbaşı akşamı en çok dinlenen şarkı Burak King’in “Yanıyoruz” adlı şarkısı oldu. İkinci sırayı Gazapizm’in “Heyecanı Yok” şarkısı alırken Post Malone’un “rockstar”ı da yılbaşında Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu.

Yılbaşı akşamında dünyada en çok dinlenen 10 şarkı:

Post Malone – rockstar
Camila Cabello - Havana
Dua Lipa - New Rules
Ed Sheeran - Shape of You
Selena Gomez, Marshmello - Wolves
Eminem - River (feat. Ed Sheeran)
Maroon 5 - What Lovers Do (feat. SZA)
Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix)
Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa
Ed Sheeran - Perfect

Yılbaşı akşamında Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı:

Burak King – Yanıyoruz
Gazapizm – Heyecanı Yok
Post Malone – Rockstar
Ersay Üner – İki Aşık
Eypio – Gömün Beni Çukura
Camila Cabello – Havana
Ezhel - İmkansızım
Dua Lipa – New Rules
Ezhel – Geceler
Ceylan Ertem – Zalim
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