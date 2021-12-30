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Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

30.12.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı kutlamalarının olmazsa olmazının başında, donatılmış yılbaşı sofraları geliyor. Yılbaşı hindisinin tarifi her yıl araştırılıyor ve yılbaşı akşamlarında sofrada yerini alıyor. Dünyanın çoğu yerinde tüketilen hindi eti, diğer et yemeklerine kıyasla daha az kolesterol ve yağ içeriyor. Yılbaşı hindisini pilavla beraber servis edebilirsiniz. İşte yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak tüketilen hindi eti ülkemizde genellikle yılbaşında hazırlanıyor ve sofralarda yerini alıyor. Oldukça doyurucu olan hindi etinde yüksek oranda protein bulunuyor. Ayrıca bu besin, kemik hastalıkları riskini azaltıyor ve kalp sağlığını koruyor. Birçok faydası olan hindi eti sindirime yardımcı olduğu gibi
midenin rahatlamasına da yol açıyor. İşte yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

YILBAŞI HİNDİSİ MALZEMELERİ

  • 1 tane istediğiniz büyüklükte tüm hindi
  • 2 su bardağı tavuk suyu ya da su
  • Yarım limon
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
  • 2 diş sarımsak

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Yılbaşı hindisi malzemeleri, tarifi ve sosunun hazırlanışı...

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?

Özel hindi rosto için kullanılan fırın tepsiniz yoksa, hindinin sığacağı büyüklükte fırın tepsisi ve tepsinin içine pasta soğutmak için kullanılan teli koyun ve hindiyi bu telin üzerinde rosto yapın.

Hindiyi temizleyip soğuk suda yıkayın. Tepsiye alın ve içerisine yarım limon, sarımsak yerleştirin. Pişerken dağılmaması için rosto yaparken kullanılan ip fileyi geçirebilirsiniz. Hindinin üzerine az miktarda zeytinyağı sürün. Karabiber ve tuz serpiştirin. Tepsinin içine su ya da 2 bardak tavuk suyu ilave edin. Tepsiyi folyo ile hafif kapatın. Sonra 180 derece fırına atın.

Tepsideki sudan her 45 dakikada bir alın ve hindinin üzerine dökün. Yeniden üzerine örtüp pişmeye bırakın. Pişme süresi, hindinin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Her yarım kilo için 13-15 dakika pişme süresi gereklidir. Bu hesapla 5 kg hindinin 2-2,5 saatte piştiğini söyleyebiliriz. Pişmeye yakın derinin çıtır olması için üzerine tereyağı ya da margarin sürebilirsiniz. Folyoyu açın, son yarım saat kadar üzeri açık piştiği durumda daha iyi kızaracaktır. Dilimlemeden evvel 10-15 dakika kadar bekleyin. Eğer fırından aldığınız anda dilimlerseniz suyunu bırakacaktır ve yerken et kuru olacaktır. Afiyet olsun...

YILBAŞI HİNDİSİ PÜF NOKTALARI

Eğer elinizde, hindi etini pişirmek için ip yok ise çöp şiş ya da kürdan yardımıyla kanat ve but kısımlarını gövdeye sabitleyebilirsiniz. Hindi pişerken fırının ısısını 180 derece tutmaya özen gösterin. Eğer daha yüksek sıcaklıklarda pişirirseniz hindinin içi çiğ kalabilir.

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