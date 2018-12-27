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Yılbaşı için uzmanından sağlıklı beslenme tavsiyeleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezleri arasında olan zengin menülü şık sofraların hazırlıkları günler öncesinden başlıyor.

Yılbaşı için uzmanından sağlıklı beslenme tavsiyeleri

İSTANBUL ,(DHA) - Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezleri arasında olan zengin menülü şık sofraların hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Ancak yeni yılın ilk gününe, sorunlarla uyanmamak için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Gözde Akın yılbaşı gecesi dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Yılbaşı gecesi için hazırlanan sofranın güzelliğine aldanarak bütün günü aç geçirmenin yapılan yanlışların başında geldiğini belirten Dyt. Gözde Akın, diğer günlerde olduğu gibi yılın son günü de ana ve ara öğünlerin atlanmaması gerektiğini söylüyor. Gün içinde ana ve ara öğünlerin yapılmasının yeni yıl için hazırlanan sofrada dahi sakin davranılmasına olanak sağladığının altını çizen Akın, “Yılbaşı sofrasına oturmadan 2-3 saat önce; süt, meyve, sütlü kahve, kuruyemiş, yoğurt, ufak bir yulaf kasesigibi ara öğünler hem yemeğe aç oturmayı hem de metabolizmanın yavaşlamasını engelliyor” dedi.

"ATIŞTIRMALIKLARI DOZUNDA TÜKETİN"

Ana yemek dışındatüketilen kuruyemişlerin de yağ oranının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Dyt. Gözde Akın, “6-8 badem, 2 ceviz, 10 fındık 1 tatlı kaşığı yağa denk gelmektedir. Tüketilen kuruyemişlerin ölçüsüne dikkat edilmelidir. 1 kase kuruyemiş, cips veya çerez atıştırmalık olmaktan çıkıp ana yemek kalorisini bile geçebilmektedir” dedi.

"MEZELERDE MAYONEZ YERİNE YOĞURT TERCİH EDİN"

Yılbaşı gecesi meze tüketilecekse mayonez yerine yoğurt tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Akın, sebzeli, peynirli, yağsız ve kızartma olmayan hafif mezelerin ölçüye dikkat edilerek tüketilmesi gerektiğini söyledi. Alkolün 1 gramının da 7 kalori olduğunu belirten Akın, alkol yoluyla alınan kalorinin boş kalori olduğunu ve vücutta doğrudan yağa dönüştüğünü hatırlattı.

"FAZLADAN 5-6 BARDAK SU İÇİN"

“Tüketilen alkol ve bol karbonhidrat dikkate alarak su tüketimine özen gösterilmelidir” diyen Dyt. Gözde Akın, diğer günlere göre 5-6 bardak fazla su içilmesi gerektiğini söyledi. Tatlılardan şerbetli, hamur işi,kremalı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Gözde Akın, tatlı ihtiyacını meyve ile gidermenin daha sağlıklı bir tercih olacağını söylüyor.

"BEYNİNİZİN DOYMASINA FIRSAT TANIYIN"

Doyma sinyalinin beyne 20. dakikadan sonra iletildiğini söyleyen Dyt. Gözde Akın, “Bunun için yemeklerin her zaman yavaş tüketilmesine özen gösterilmelidir. İyi çiğneyerek besinlerin hem ağızda hem de midede sindirilmesine fırsat tanımalıyız. Özellikle yılbaşı sofrasında sadece bir tabak hazırlanmalı ve tüm gece sadece bu tabak tüketilmelidir. 1 Ocak gününe de dikkat edilmelidir. Uyandığınızdamideyi rahatlatmak için sindirimi daha kolay besinler tercih edilmelidir. Karbonhidrat içeren, yağlı,tuzlu yemeklerden uzaklaşarak;salata,meyve, sebze, hafif bir çorba gibi besinleri tercih etmek daha doğru olacaktır.Güne kahvaltı-öğle yemeğini birleştirerek başlanabilir ancak akşamki öğüne kadar ara öğünler atlanmamalıdır. Meyve tercihleri C vitamininden zengin olanlardan yana kullanılmalıdır” dedi.

Gün içinde yürüyüşe çıkın

Yılbaşı ertesinde bütün gün evde oturmak yerine 15 bin adım veya 30-45 dakikalık bir yürüyüşe çıkmanın zinde bir gün geçirmek için faydalı olacağını belirten Akın, “1 ocak günü ara öğünlere dikkat etmek gerekiyor. Az yağlı süt,kefir veya yoğurt ara öğünler için sağlıklı tercihlerdir. Akşam öğününde de hafif bir sebze yemeği veya balık doğru bir tercih olacaktır” diyor.

YILBAŞI GECESİ ÖRNEK MENÜ:

Ana yemek (hindi/balık)
Bol salata (limonlu)
1 avuç kuruyemiş
1 porsiyon meyve

Yılbaşı için uzmanından sağlıklı beslenme tavsiyeleri

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