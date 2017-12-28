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Yılbaşında 8. Sezon bölümleri ile Walking Dead maratonu ekrana gelecek!

THE WALKİNG DEAD HABERLERİ | 28.12.2017 09:13 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türkiye'de de en çok beğenilen dizilerden biri olan Walking Dead 8. Sezon bölümleri ile yılbaşında FX'te olacak. Yeniyıla zombiler eşliğinde girmek isteyenler için Walking Dead maratonu 31 Aralık ve 1 Ocak akşamları ekrana gelecek!

Yılbaşında 8. Sezon bölümleri ile Walking Dead maratonu ekrana gelecek!

Yeni yıla zombi kıyametinin ortasında heyecan dolu dakikalar yaşayarak girmek isteyen The Walking Dead hayranları için, dizinin 8. sezonunda yayınlanan ilk 4 bölümü 31 Aralık Pazar akşamı, son 4 bölümü ise 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 21.30’dan itibaren FX’te.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden The Walking Dead, tüm dünyada merakla beklenen 8. sezonunun yayınlanan bölümleriyle yılbaşı maratonu için hayranlarının evlerine konuk oluyor. Robert Kirkman’ın çizgi romanından uyarlanan ve 125’ten fazla ülkede izlenen The Walking Dead, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini konu alıyor.

The Walking Dead yılbaşı maratonu, 8. sezon yayınlanan ilk 4 bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı, son 4 bölümü ise 1 Ocak Pazartesi akşamı 21.30’dan itibaren FX ekranlarında.

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