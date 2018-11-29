Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak?

Yepyeni bir seneye adım atacağımız yılbaşı günü insanların aklında tek bir soru işareti var, yılbaşında kim nerede çıkıyor? Bu yıl, yılbaşının Pazartesi gününe denk gelmesi ve salı gününün de resmi tatil olması sebebiyle 4 günlük bir tatile uzanan yılbaşı döneminde ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi.
2018'nin stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek 2018 yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2019 yılbaşı programları:
AJDA PEKKAN: Kıbrıs Elexus Otel
DEMET AKALIN: Antalya Royal Seginus
DENİZ SEKİ: Kıbrıs Arkın Palm Beach Hotel
EMEL SAYIN: Kıbrus Artemis Otel
GÜLBEN ERGEN: Kıbrıs Colony Otel
İREM DERİCİ: İstanbul Hilton Convention
SEDA SAYAN: İstanbul Günay Restaurant
SİMGE: Eskişehir DoubleTree by Hilton
Okuyucu Yorumları 0 yorum