MAGAZİN

Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Yeni yıla az bir zaman kala hangi sanatçının nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Ünlü sanatçılar eski yılın stresini atıp yeni yıla sevenleriyle birlikte merhaba demek için gün sayıyor.

Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak?

Yepyeni bir seneye adım atacağımız yılbaşı günü insanların aklında tek bir soru işareti var, yılbaşında kim nerede çıkıyor? Bu yıl, yılbaşının Pazartesi gününe denk gelmesi ve salı gününün de resmi tatil olması sebebiyle 4 günlük bir tatile uzanan yılbaşı döneminde ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi.

2018'nin stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek 2018 yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2019 yılbaşı programları:

AJDA PEKKAN: Kıbrıs Elexus Otel

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DEMET AKALIN: Antalya Royal Seginus

Demet Akalin Foto

DENİZ SEKİ: Kıbrıs Arkın Palm Beach Hotel

Deniz Seki Foto

EMEL SAYIN: Kıbrus Artemis Otel

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GÜLBEN ERGEN: Kıbrıs Colony Otel

GÜLBEN ERGEN FOTO 1

İREM DERİCİ: İstanbul Hilton Convention

İrem Derici Afiş Fotoğrafı

SEDA SAYAN: İstanbul Günay Restaurant

Seda Sayan Foto

SİMGE: Eskişehir DoubleTree by Hilton

Simge Konser Fotolar (2)

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