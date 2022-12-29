Yılbaşının olmazsa olmazı: Üzeri nar gibi kızaran hindi tarifi! Tüm püf noktalarıyla hindi nasıl yapılır?

Her sene Aralık ayında gündeme gelen evde hindi nasıl yapılır sorgulamaları bu sene de araştırılıyor. Yılbaşının temsili olarak görülen hindiler yediden yetmişe herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Evde püf noktalara dikkat ederek yapacağınız hindi hem sizin hem de sevdiklerinizin favori lezzeti olacak.
Bacakları ayırabilirsiniz
Bütün bir hindiyi pişiriyorsanız, etten bacakları ayırmak etin sulu kalmasına yardımcı olabilir. Şef Paul Gamble şunları söylüyor: 'Hindi budu ve geri kalanının pişirilmesi farklı bir süre alıyor. Bu nedenle bunları ayırmak göğüs etinin pişip kurumasını önlemeye yardımcı olur' diyor.
İçini doldurduktan sonra bağlayıp kızartın
Ünlüler ve kraliyet ailesi için yemek yapan şef, 'bacakları çıkarıyorum, kemiklerini ayırıyorum. İçini dolduruyorum ve ardından bağlayıp ayrı ayrı kızartıyorum. Bu yöntem etin pişirme süresini kısaltıyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.
Tüm şefler salamuranın etli et elde etmek için önemli olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Michelin yıldızlı şef Alex Bond şunları söylüyor: Etinizi tüketmeden bir gün önce salamura edin. Bu hindinin kurumamasını sağlayacak. Su, tuz ve diğer tatlandırıcıların yer aldığı bir çözelti yapabilirsiniz.'
Şef direktörü Jack Stein şunları ekliyor: 'Hindinizi gece boyunca tuzlu suya yatırın. Sabah çıkarın ve yıkayın. Etiniz kurumayacak, yumuşak olacaktır. Örneğin 10 kilogram hindiyi 10 litre suya ve 1 kg tuza batırın, ardından birkaç portakal kabuğu, tarçın çubuğu, karabiber, ardıç meyvesi, defne yaprağı gibi pek çok aromatik tat ekleyin ve bir gece buzdolabında bırakın.'
Vaktiniz kısıtlıysa, küçük bir fırınınız varsa veya günü fırında telaşla geçirmek istemiyorsanız hindinizi bir gün önceden pişirebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman fırında ısıtabilirsiniz. Etleriniz salamura olduğu için yine kurumayacaktır.
Salamura edildiğinde, pişmesine yardımcı olmak için bol miktarda yağ ve aroma olmasını sağlamanız gerekir. Yönetici şef Kerth Gumbs, 'Hindinizi yumuşak ve kuru olmasını önlemek için salamura etmenin yanı sıra, daha önce üzerine sürmek için bir tereyağı ve baharat karışımı (istediğiniz herhangi bir baharat olabilir) hazırlamayı da düşünebilirsiniz' diyor. Bu, etin nemli, yumuşak ve hoş kokulu kalmasına yardımcı olacak.
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