Yılbaşının olmazsa olmazı: Üzeri nar gibi kızaran hindi tarifi! Tüm püf noktalarıyla hindi nasıl yapılır?

Her sene Aralık ayında gündeme gelen evde hindi nasıl yapılır sorgulamaları bu sene de araştırılıyor. Yılbaşının temsili olarak görülen hindiler yediden yetmişe herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Evde püf noktalara dikkat ederek yapacağınız hindi hem sizin hem de sevdiklerinizin favori lezzeti olacak.

PÜF NOKTALARIYLA HİNDİ NASIL YAPILIR?

Bacakları ayırabilirsiniz

Bütün bir hindiyi pişiriyorsanız, etten bacakları ayırmak etin sulu kalmasına yardımcı olabilir. Şef Paul Gamble şunları söylüyor: 'Hindi budu ve geri kalanının pişirilmesi farklı bir süre alıyor. Bu nedenle bunları ayırmak göğüs etinin pişip kurumasını önlemeye yardımcı olur' diyor.

İçini doldurduktan sonra bağlayıp kızartın

Ünlüler ve kraliyet ailesi için yemek yapan şef, 'bacakları çıkarıyorum, kemiklerini ayırıyorum. İçini dolduruyorum ve ardından bağlayıp ayrı ayrı kızartıyorum. Bu yöntem etin pişirme süresini kısaltıyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.

TÜM ŞEFLER SALAMURA YAPMAYI ÖNERİYOR

Tüm şefler salamuranın etli et elde etmek için önemli olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Michelin yıldızlı şef Alex Bond şunları söylüyor: Etinizi tüketmeden bir gün önce salamura edin. Bu hindinin kurumamasını sağlayacak. Su, tuz ve diğer tatlandırıcıların yer aldığı bir çözelti yapabilirsiniz.'

GECE BOYUNCA TUZLU SUDA BEKLETİN

Şef direktörü Jack Stein şunları ekliyor: 'Hindinizi gece boyunca tuzlu suya yatırın. Sabah çıkarın ve yıkayın. Etiniz kurumayacak, yumuşak olacaktır. Örneğin 10 kilogram hindiyi 10 litre suya ve 1 kg tuza batırın, ardından birkaç portakal kabuğu, tarçın çubuğu, karabiber, ardıç meyvesi, defne yaprağı gibi pek çok aromatik tat ekleyin ve bir gece buzdolabında bırakın.'

HİNDİYİ BİR GÜN ÖNCEDEN PİŞİREBİLİRSİNİZ

Vaktiniz kısıtlıysa, küçük bir fırınınız varsa veya günü fırında telaşla geçirmek istemiyorsanız hindinizi bir gün önceden pişirebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman fırında ısıtabilirsiniz. Etleriniz salamura olduğu için yine kurumayacaktır.

TEREYAĞ VE BAHARAT KARIŞIMI YAPABİLİRSİNİZ

Salamura edildiğinde, pişmesine yardımcı olmak için bol miktarda yağ ve aroma olmasını sağlamanız gerekir. Yönetici şef Kerth Gumbs, 'Hindinizi yumuşak ve kuru olmasını önlemek için salamura etmenin yanı sıra, daha önce üzerine sürmek için bir tereyağı ve baharat karışımı (istediğiniz herhangi bir baharat olabilir) hazırlamayı da düşünebilirsiniz' diyor. Bu, etin nemli, yumuşak ve hoş kokulu kalmasına yardımcı olacak.

HİNDİ DOLMA TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy bütün hindi (3-4 kg arası)

İçi için:

1 adet limon

1 adet portakal

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1-2 diş sarımsak

Üzeri için:

4-5 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 dal biberiye

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2-3 diş sarımsak

Yapılışı

Derin bir kase içinde tereyağı ve baharatları karıştırın.

Limon, portakal, havuç ve soğanı irice bölün.

Kaplama için baharatlarla karıştırdığınız yağı elinizle hindinin dışına ve derisinin altına yayın.

İrice böldüğünüz malzemeleri, 2-3 diş sarımsakla hindinin içine yerleştirin.

Hindinin ayakları başta olmak üzere açılabilecek diğer noktalarını bağlayın veya kürdanla sıkıştırın. Havuç, soğanı iri küpler halinde doğrayın. Üzerine biraz yağ, karabiber ve tuz ilave ederek harmanlayın.

Hazırladığınız karışımı tepsiye yayın veya fırın poşetine aktarın. Üzerine bağladığınız hindiyi koyun ve fırına verin. Önceden ısıttığınız 165 derecelik fırında 1 saat 45 dakika kadar pişirin.

Pilavı için; pirinçleri 30 dakika kadar ılık suda bekletin, güzelce yıkayıp süzün. Soğanları yemeklik doğrayın ve tencereye alın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Pirinçleri 30 dakika kadar ılık suda bekletin, güzelce yıkayıp süzün. Soğanları yemeklik doğrayın ve tencereye alın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurduğunuz soğanlara kuş üzümünü, kestaneleri ve yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Tarçın, yenibahar, tuz ve diğer baharatları da ekleyerek 2 dakika daha kavurun. 3 su bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın. Pilav suyunu çekince altını kapatarak 10 dakika kadar demleyin.

Fırından aldığınız hindi ile birlikte servis yapın.

AFİYET OLSUN!

