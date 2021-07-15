Yılda 300 gün uyuyan adam! Ailesi uykusunda yıkayıp yemek yediriyor

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yılda 300 gün uyuyor. 23 yıl öncesinde eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığıyla mücadele eden Purkharam, yattığında 20 ile 25 gün arasında kesintisiz bir şekilde uyuyor. Bhadwa köyünde yaşayan 42 yaşındaki Purkharam'ın, uykuya daldıktan sonra kesintisiz uyuduğu için ailesinin onu uyurken yıkadığı ve beslediği belirtildi. Ayda 25 gün boyunca uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını sadece 5 gün açabiliyor.

UYKU SÜRESİ HER GEÇEN GÜN ARTTI

23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı. Purkharam, tedavi görmesine ve aşırı uyumasına rağmen vücudunun çoğu zaman yorgun olduğunu ve üretkenlik hissinin sıfıra yakın olduğunu söyledi. Ayrıca şiddetli baş ağrıları gibi birçok semptom gösterdiğinin altını çizdi.



