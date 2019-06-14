Yıldız Asyalı halk plajında fiziğiyle büyüledi!

Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Yıldız Asyalı önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı.
Bir halk plajından objektiflere yansıyan güzel muhabirlerin yanına gelerek onlarla sohbet etti.
Müziğe yöneldiğini ve “Kütür Kütür Aşk” adlı bir single çıkardığını söyleyen Asyalı, “Bu benim ikinci single’ım, bundan sonra müzik dünyasında adımı sıkça duyacaksınız” dedi. (Gecce.com)
YILDIZ ASYALI KİMDİR?
Yıldız Asyalı, 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Asyalı, aktris, şarkıcı ve besteci.
HEM OYUNCU HEM MÜZİSYEN
Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu, çünkü babası viyola sanatçısı, ablası Güliz, Devlet Konservatuarı viyola mezunu, babaanne Fehime Hanım da piyanist. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.
Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.
EYVAH BABAM İLE EKRANLA TANIŞTI
Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı.
Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.
YILDIZ ASYALI FİLMOGRAFİ
1998-2001 Eyvah Babam - Eyvah Kızım Büyüdü
2001 Çifte Bela
2002 Yıldızların Altında
2003-2006 Hayat Bilgisi
2004 Avrupa Yakası
2006 Daha Neler
2006 Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
2006 Şarkılar Susmasın
2007 Yasak Elma
2007 Şöhret Okulu
2008 Pulsar
2009-2010 Kahve Bahane
2010 Adab-ı Muaşeret
2011 Akasya Durağı
2014 Asayiş Berkemal
2016 Hayat Bazen Tatlıdır