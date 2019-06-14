MAGAZİN

Yıldız Asyalı halk plajında fiziğiyle büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sevilen oyuncu Yıldız Asyalı, Gümüşlük'te bir halk plajında objektiflere poz verdi.

Yıldız Asyalı halk plajında fiziğiyle büyüledi!

Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Yıldız Asyalı önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı.

yildiz-asyal-084239MS

Bir halk plajından objektiflere yansıyan güzel muhabirlerin yanına gelerek onlarla sohbet etti.

yildiz-asyal-084239YA

Müziğe yöneldiğini ve “Kütür Kütür Aşk” adlı bir single çıkardığını söyleyen Asyalı, “Bu benim ikinci single’ım, bundan sonra müzik dünyasında adımı sıkça duyacaksınız” dedi. (Gecce.com)

yildiz-asyal-084240XV

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

yildiz-asyal-084240YF

Yıldız Asyalı, 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Asyalı, aktris, şarkıcı ve besteci.

yildiz-asyal-084302LE

HEM OYUNCU HEM MÜZİSYEN

Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu, çünkü babası viyola sanatçısı, ablası Güliz, Devlet Konservatuarı viyola mezunu, babaanne Fehime Hanım da piyanist. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

yildiz-asyal-084302AV

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

yildiz-asyal-084302PU

EYVAH BABAM İLE EKRANLA TANIŞTI

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı.

yildiz-asyal-084302UM

Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

yildiz-asyal-084302GR

YILDIZ ASYALI FİLMOGRAFİ

1998-2001 Eyvah Babam - Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Çifte Bela

2002 Yıldızların Altında

2003-2006 Hayat Bilgisi

2004 Avrupa Yakası

2006 Daha Neler

2006 Aşkın Dansı - Sevgi Emektir

2006 Şarkılar Susmasın

2007 Yasak Elma

2007 Şöhret Okulu

2008 Pulsar

2009-2010 Kahve Bahane

2010 Adab-ı Muaşeret

2011 Akasya Durağı

2014 Asayiş Berkemal

2016 Hayat Bazen Tatlıdır

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Shakira pembe bikinisiyle büyülediShakira pembe bikinisiyle büyüledi
Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...
Anahtar Kelimeler:
yıldız asyalı halk plajı Bodrum gümüşlük

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Diğer Haberler
Özcan Deniz'in tatil istekleri şoke etti!

Özcan Deniz'in tatil istekleri şoke etti!

Yasmin Erbil: Gittikçe sana benzemek çok güzel

Gittikçe sana benzemek hem kaçınılmaz...

Madonna'nın yeni albüm için yaptığı paylaşım olay oldu

Sınırları aştı! Olay olan paylaşım

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Shakira pembe bikinisiyle hayran bıraktı!

Shakira pembe bikinisiyle büyüledi

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü sorusuna bozuldu

Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.