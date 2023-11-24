Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay bebek bekliyor

10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Eşi için "Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle" diyen Oktay aldığı haberle havalara uçtu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 3 aylık hamile.







