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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay bebek bekliyor

24.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti mutlu bir haber aldı. Geçen yıl eylül ayında evlenen ünlü oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay bebek bekliyor.

10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Eşi için "Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle" diyen Oktay aldığı haberle havalara uçtu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu 3 aylık hamile.


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