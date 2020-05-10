Yıldız Tilbe AVM'lerin açılmasıyla alakalı büyük tepki gösterdi! Her yer mikrop kaynıyor...

Gönüllü karantina uygulamasına geçen ünlü isimler adeta kendilerini eve kapattılar. Zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteren magazin dünyasının sevilen isimleri hayranları ile sosyal medya hesaplarından buluşmayı tercih ettiler. Ünlü isimler Instagram hesaplarından yaptıkları canlı yayınlar ile sevenlerinin sorularını yanıtladılar. Instagram canlı yayınları ile sevenleriyle özlem gideren ünlü isimler aynı zamanda değişik cevaplarıyla da gündemi şekillendirmeye devam ediyor.

Karantina döneminde yaşadıklarına dair merak edilen detayları açıklayan ünlü isimlerin en çok konuştuğu Koronavirüs salgını. Alınan tedbirlerden yana memnun olan ünlüler 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü atılacak olan ilk gevşetilme adımı AVM, berber ve kuaförlerin açılması kararını yorumladılar. Karara ilk yorum başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

"KARANTİNA KAPALI KAPALI GİDİYOR"

Koronavirüs nedeniyle konser çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Yıldız Tilbe, Instagram hesabından açtığı canlı yayın ile sevenlerinin sorularını yanıtladı. Şahsına münsahır cevapları ile sevenlerini gülümseten pop müziğin sevilen ismi Yıldız Tilbe Koronavirüs döneminde yaşadığı ruh halini hayranları ile paylaştı. Karantina dönemi boyunca evde kaldığını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı belirten Yıldız Tilbe, takipçilerinden gelen "Karantina nasıl gidiyor?" sorusuna "Karantina kapalı kapalı gidiyor Allah'ıma bin şükür" cevabını verdi.