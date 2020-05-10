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Yıldız Tilbe AVM'lerin açılmasıyla alakalı büyük tepki gösterdi! Her yer mikrop kaynıyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Tüm insanlığı etkisi ile kasıp kavuran koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Alarmın rengi kırmızıya dönerken devletler kendi vatandaşları için alınan tedbirleri sıkılaştırdı. Toplumun büyük bir kesimi tarafından takip edilen ünlü isimler Koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyum sağladılar. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "evde kal" paylaşımlarını yaptı.

Yıldız Tilbe AVM'lerin açılmasıyla alakalı büyük tepki gösterdi! Her yer mikrop kaynıyor...

Gönüllü karantina uygulamasına geçen ünlü isimler adeta kendilerini eve kapattılar. Zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteren magazin dünyasının sevilen isimleri hayranları ile sosyal medya hesaplarından buluşmayı tercih ettiler. Ünlü isimler Instagram hesaplarından yaptıkları canlı yayınlar ile sevenlerinin sorularını yanıtladılar. Instagram canlı yayınları ile sevenleriyle özlem gideren ünlü isimler aynı zamanda değişik cevaplarıyla da gündemi şekillendirmeye devam ediyor.

Karantina döneminde yaşadıklarına dair merak edilen detayları açıklayan ünlü isimlerin en çok konuştuğu Koronavirüs salgını. Alınan tedbirlerden yana memnun olan ünlüler 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü atılacak olan ilk gevşetilme adımı AVM, berber ve kuaförlerin açılması kararını yorumladılar. Karara ilk yorum başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

"KARANTİNA KAPALI KAPALI GİDİYOR"

Koronavirüs nedeniyle konser çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Yıldız Tilbe, Instagram hesabından açtığı canlı yayın ile sevenlerinin sorularını yanıtladı. Şahsına münsahır cevapları ile sevenlerini gülümseten pop müziğin sevilen ismi Yıldız Tilbe Koronavirüs döneminde yaşadığı ruh halini hayranları ile paylaştı. Karantina dönemi boyunca evde kaldığını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı belirten Yıldız Tilbe, takipçilerinden gelen "Karantina nasıl gidiyor?" sorusuna "Karantina kapalı kapalı gidiyor Allah'ıma bin şükür" cevabını verdi.

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"SAÇLARIMI HAVAYA DİKERİM"

Instagram canlı yayında AVM, kuaför ve berberlerin açılmasına yönelik kararı eleştiren başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, "Asla kuaföre gitmem" dedi. Sahneye çıkma durumunun doğmasında bile kuaföre gitmeyeceğini belirten Yıldız Tilbe,"Hiçbir güç beni kuaföre götüremez. Sahneye çıksam bile yıkarım saçlarımı, dikerim havaya. Kuaförde neymiş?" ifadelerine yer verdi.

Değişik kıyafet tarzı ve kendine has çılgın halleri ile dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe'nin kuaför ve berberlerin açılmasına çıkışı "Her yer mikrop kaynıyor. İki kişi yan yana gelemiyor. AVM'ler kuaförler açılınca ne olacak? Mikrop yayılacak." sözleri ile sürdü.


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