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Yıldız Tilbe’den olay itiraf: Kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
18.07.2024 11:10
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Sözleriyle, tarzıyla ve şarkılarıyla dillerden düşmeyen Yıldız Tilbe Alaçatı’da konser verdi. Şarkı aralarında dinleyicilerle sohbet eden Yıldız Tilbe, anne ve babası hakkında şok edici açıklamalarda bulunarak, ‘annem beni istememiş, kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış’ dedi.

Yıldız Tilbe’den olay itiraf: Kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış

Geçtiğimiz günlerde İzmir Alaçatı’da konser veren Yıldız Tilbe 59. yaş gününü kutladı. 59. yaş gününde sahnede olan Tilbe, samimi itiraflarda bulundu.

‘’ANNEM BENİ HİÇ İSTEMEMİŞ’’

Ailesi hakkında hiç bilinmeyen detaylar veren sanatçı Yıldız Tilbe, annesinin onu istemediğini şu sözlerle belirtti:
"Rahmetli annem altı kız doğurmuş, yedinciye bana hamile kalmış. 'Bu da kız olur' diye beni istememiş. Kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış ama ne yaptıysa beni düşürememiş. Sonra en son kızı olarak beni doğurmuş. Annem bana 'Seni düşüremedim, çekeceğin varmış' diyordu. Sizinle görüşeceğimiz varmış."

yildiz

‘’BİR TIRNAĞINIZA 10 ERKEĞE DEĞİŞMEM''

Yalnızca annesi hakkında değil, babası hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Tilbe, babasıyla arasında geçen diyalogu anlatarak ifade etti: "Bir de biz doğuluyuz. Babama 'Senin oğlun yok, üzülmüyor musun?' diyordum. Babam 'Benim her kızım 10 tane erkek eder. Sizin bir tırnağınıza 10 erkeği değişmem' diyordu hep."

''BENİ HİÇBİR SEVGİ İKNA EDEMEDİ''

Yıldız Tilbe, babasının çocuklarını ne kadar çok sevdiğini belirterek, "Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki sonra beni hiçbir sevgi ikna edemedi" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe Alaçatı
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