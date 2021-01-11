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Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı? Olay olan yanıt

11.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı? Olay olan yanıt

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasındaki gerilim yine gündemde... Yıldız Tilbe'nin İbo Show'a katılıp katılmayacağı merak edilirken ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses, İbo Show'un son bölümünde Yıldız Tilbe’nin ‘Kop Gel Günahlarından’ şarkısı için "Yıldız’a ‘okuyabilir miyim?’ dedim. ‘Oku!’ dedi. Sonra şarkı yeniden patladı. Yıldız da yazmış. Severiz. O bizim canımız" diye konuştu.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar önce İbo Show'da büyük bir tartışma yaşamış ve ikili arasında ipler kopmuştu. Maslak'ta Uçankuş'un sorularını yanıtlayan Tilbe'ye İbo Show'a yeniden katılıp katılmayacağı soruldu.

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Tatlıses'le küs olmadığını söyleyen şarkıcı, “Bant yayınlarına katılmıyorum, canlı yayınlara gidiyorum” diyerek programa katılmayacağını açıkladı.


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