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  4. Yıldız Tilbe isyan etti! "Gülşen'e gelene kadar neler var neler! Meclis'in gözaltına alınması lazım..."

Yıldız Tilbe isyan etti! "Gülşen'e gelene kadar neler var neler! Meclis'in gözaltına alınması lazım..."

26.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in arkadaşlarıyla arasında şakalaşması aylar sonra gündem oldu. İmam hatiplilerle ilgili söyledi sözler sonrası tutuklanan Gülşen'e destek mesajları yağıyor. Yıldız Tilbe de alınan karara isyan ederek "Gülşen'e gelene kadar neler var neler! Meclis'in gözaltına alınması lazım... dedi.

Yıldız Tilbe isyan etti! "Gülşen'e gelene kadar neler var neler! Meclis'in gözaltına alınması lazım..."

Gülşen, imam hatipliler için söylediği sözlerin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınarak tutuklandı. Gülşen'in tutuklanmasına tepkiler gelirken Yıldız Tilbe de üst üste paylaşımlarda bulundu.

"Gülşen serbest bırakılsın" diyen Tilbe şunları yazdı:

"Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alimde. Gülşen'e gelene kadar neler var neler, Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye bütün değerlere hakaret ediyorlar, hem de yasal.

Ekran Alıntısı

Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki, bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz, kanunları nereye şikayet edeceğiz, hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun."

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Yıldız Tilbe Gülşen söyledi
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