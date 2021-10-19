Yıldız Tilbe, Tarkan'ın rekorunun peşinde

Bütün sanatçıların konser vermek için can attığı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak gördüğü Harbiye Açıkhava'da iki yıl öncesine kadar konser rekoru haberleri hep Tarkan'dan gelirdi. Megastar, 2017 yılında 15 konser vererek, bir rekora imza attı.

Tarkan, pandemi nedeniyle iki yıldır konserlerine ara verince zirve için yeni isimler yarışa girdi. Bu yıl zirvenin en güçlü adayı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, şimdiye dek 12 kez Harbiye'de sahneye çıktı. Tilbe, 25 ve 30 Ekim'de iki konser daha verecek.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ENGELLEMEZSE...

Olumsuz hava koşulları engel olmaz ve takvimine yeni konserler eklenmez ise Tilbe bu sezonu 14 konserle tamamlayacak ve Tarkan'a bir adım daha yaklaşacak.

Harbiye Açıkhava'nın bu yılki sürpriz yükseleni Tan Taşçı oldu. Şu ana kadar Harbiye'de 8 kez sahne alan Tan Taşçı, 3,5 ve 6 Kasım'da vereceği 3 konserle toplamda 11 konsere ulaşmış olacak.

