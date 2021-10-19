MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe, Tarkan'ın rekorunun peşinde

Yıldız Tilbe, Tarkan'ın rekorunun peşinde

19.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan, pandemi nedeniyle konserlerine ara verince Harbiye Açıkhava'da zirve yarışında yeni isimler öne çıkıyor. 2017'de 15 konser vererek rekor kıran Tarkan'ı henüz konserlerini tamamlamayan Yıldız Tilbe bu yıl 12 konserle takip ediyor.

Yıldız Tilbe, Tarkan'ın rekorunun peşinde

Bütün sanatçıların konser vermek için can attığı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak gördüğü Harbiye Açıkhava'da iki yıl öncesine kadar konser rekoru haberleri hep Tarkan'dan gelirdi. Megastar, 2017 yılında 15 konser vererek, bir rekora imza attı.

Tarkan, pandemi nedeniyle iki yıldır konserlerine ara verince zirve için yeni isimler yarışa girdi. Bu yıl zirvenin en güçlü adayı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, şimdiye dek 12 kez Harbiye'de sahneye çıktı. Tilbe, 25 ve 30 Ekim'de iki konser daha verecek.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ENGELLEMEZSE...

Olumsuz hava koşulları engel olmaz ve takvimine yeni konserler eklenmez ise Tilbe bu sezonu 14 konserle tamamlayacak ve Tarkan'a bir adım daha yaklaşacak.

Harbiye Açıkhava'nın bu yılki sürpriz yükseleni Tan Taşçı oldu. Şu ana kadar Harbiye'de 8 kez sahne alan Tan Taşçı, 3,5 ve 6 Kasım'da vereceği 3 konserle toplamda 11 konsere ulaşmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
"Haberler yalan" dedi! Sebebini söyledi"Haberler yalan" dedi! Sebebini söyledi
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.