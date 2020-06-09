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Yıldızlar altında arabalı konser

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek.

Yıldızlar altında arabalı konser

Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

Kerki Solfej, toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla “Arabalı Konser”lerine başlıyor.

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İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

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26 Haziran’da Kenan Doğulu ile başlayacak etkinliğin biletleri, 10 Haziran saat 11:00’da Biletix’ten satışa sunulacak.

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