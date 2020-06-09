Yıldızlar altında arabalı konser

Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

Kerki Solfej, toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla “Arabalı Konser”lerine başlıyor.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.



26 Haziran’da Kenan Doğulu ile başlayacak etkinliğin biletleri, 10 Haziran saat 11:00’da Biletix’ten satışa sunulacak.

