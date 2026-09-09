Yılın en popüler doğum günü belli oldu! Her sene o ay doğum oranları zirve yapıyor

Eylül ayı, yılın en fazla doğumun gerçekleştiği dönem olarak öne çıkıyor. 2016 yılında FiveThirtyEight tarafından yapılan analizde, 1994-2014 yılları arasındaki doğum verileri incelendi.

Verilere göre en sık doğum günü listesinde yer alan 10 tarihin 9'u eylül ayına denk geliyor. Listenin zirvesinde ise 9 Eylül bulunuyor.

EYLÜL BEBEKLERİNİN SIRRI NE?

Uzmanların öne sürdüğü teorilerden biri, soğuk aylarda insanların daha fazla vakit geçirmesi. Özellikle yıl sonuna doğru başlayan tatil dönemi ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması, aralık ayında daha fazla gebelik yaşanmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Gebeliğin yaklaşık 38 hafta sürdüğü hesaba katıldığında, 9 Eylül'de doğan bebeklerin önemli bir bölümünün 17 Aralık civarında dünyaya gelmelerine yol açan gebeliklerin başladığı tahmin ediliyor.

19 Eylül doğumları için tahmini gebelik başlangıcı ise 27 Aralık'a denk geliyor. 22-26 Eylül arasında doğan bebeklerin bir kısmının ise yılbaşı döneminde dünyaya gelen gebeliklerden olduğu belirtiliyor.

ARALIK AYI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Yılın son ayı yalnızca doğumlar açısından değil, romantik ilişkiler açısından da öne çıkıyor. The Knot tarafından paylaşılan verilere göre aralık ayı, dünya genelinde nişanlanmak için en popüler aylardan biri olarak gösteriliyor.

Soğuk havaların yanı sıra gün ışığındaki değişimin hormonlar üzerindeki etkisi ve sperm kalitesinin sıcak aylarda düşebileceği yönündeki görüşler de eylül doğumlarındaki artışı açıklamak için öne sürülen teoriler arasında yer alıyor.

EN NADİR DOĞUM GÜNÜ İSE 29 ŞUBAT

Doğum günü açısından listenin diğer ucunda ise 29 Şubat bulunuyor. Artık yıllarda takvimde yer alan bu tarih, doğal olarak en nadir doğum günlerinden biri.