Yılın etkileyici doğa olaylarından! Perseid meteor yağmuru izlemek için buluştular

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen ‘Perseid meteor yağmurunu’ izleyebilmek için yurdun dört bir yanında bir araya geldi. Antalya da binlerce kişi Saklıkent bölgesine akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

OTOBÜS VE ÖZEL ARAÇLARLA GELDİLER

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent’te düzenleniyor.

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olacağı günlerden 12-13 Ağustos’ta ise Antalya’nın 2 bin rakımlı Saklıkent bölgesindeki Gökyüzü Gözlem Etkinliğine akın etti. Yoğunluktan dolayı yollarda araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerden tur otobüsleriyle gökyüzü tutkunları bölgeye geldi. Havanın soğuk oluşundan dolayı bazı vatandaşlar ateş yakarken, bazıları da çadır kurarak gökyüzündeki meteor geçişlerini izledi.

ERCİYES'TE BULUŞTULAR

"Perseid meteor yağmuru"nu izlemek isteyen astronomi meraklıları, İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te bir araya geldi. Erciyes AŞ ile Kayseri Bilim Merkezi tarafından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Gökyüzü meraklılarının gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme ve teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı bulduğu gecede Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçılar Erciyes'te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.



Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi.

KREİKEN RASATHANESİ'NDEN İZLEDİLER

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bir araya gelen yaklaşık 1000 gökyüzü tutkunu, yılın en etkileyici doğa olaylarından "Perseid meteor yağmuru"nu izledi. Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.



Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

KARACABEY

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi perseid meteor yağmurunu izlemek için toplandı. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelmesi ve bu görsel şöleni beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniköy Mahallesi'nde Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde binlerce kişi perseid meteor yağmuru için bir araya geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde alana çadır ve karavanları ile gelerek bu görsel şöleni beklemeye başladı. Ayrıca, gökyüzünün daha iyi izlenmesi için de UEDAŞ ekipleri şehrin bazı noktalarında karartma yaptı. Gökyüzünde meteor beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanıklık etti. (AA-İHA-DHA)

