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Yıllar Doğuş'a acımadı! Son hali gündemde

29.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ailesiyle birlikte gözlerden uzakta yaşayan Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile dikkat çekti. Beyazlayan saçları ve zayıflığı ile eski halinden eser kalmadığı görülen ünlü şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar Doğuş'a acımadı! Son hali gündemde

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu albümü ile bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden iki oğulları dünyaya gelmişti.

Arda ve Arın adlı oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta mutlu bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesine yer verdi.

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ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Fotoğrafında iki çocuğu ile birlikte poz veren ünlü şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı. Beyazlaşmış saçları ve değişen yüzüyle eski halinden eser kalamayan Doğuş'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.


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