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Yıllar sonra bir araya geldiler! Harry Potter hayranları beğeni yağmuruna tuttu

08.11.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en sevilen ve geniş hayran kitlesine sahip olan Harry Potter film serisi, son filminin vizyona giriş tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen gelişmeleri yakından takip ediyor. Draco Malfoy karakterine hayat veren Tom Felton, Weasley ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Yıllar sonra bir araya geldiler! Harry Potter hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Harry Potter film serisinin sona ermesine rağmen yıldızlar hâlâ birbiriyle iletişim kurmaya ve görüşmeye devam ediyorlar. Son olarak Tom Felton , filmlerde Ron Weasley'i oynayan Rupert Grint'in yanı sıra Ginny'yi oynayan Bonnie Wright'ın ve birlikte ikizler Fred ve George'u oynayan Phelps kardeşlerden birinin yanında gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Felton, eski rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafına, “Gizlice Draco, her zaman kızıl saçlı olmak istedi” notunu ekledi.

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MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

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Harry Potter oyuncularının yeniden bir araya gelmesi filmlerin hayranlarını heyecanlandırdı. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra kısa sürede 2 milyon beğeniye ulaştı. Felton’un gönderisine hayranları Harry Potter replikleriyle yorum yağdırmaya başladı.

Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!


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