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Yıllar sonra polise başvurarak matematik öğretmeninin cinsel tacizinini anlattı! "Beni sınıftaki dolabın içine götürdü"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 11:54
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İsmi açıklanmayan genç bir kadın yıllar öncesinde matematik öğretmeni tarafından taciz edildiğini itiraf ettikten sonra şikayetçi oldu. Şu anda 46 yaşında olan Craig Hill hakkındaki suçlamaları kabul etti ve okulunda öğrenciyken bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hapse atıldı.

Yıllar sonra polise başvurarak matematik öğretmeninin cinsel tacizinini anlattı! "Beni sınıftaki dolabın içine götürdü"

MYNET|DIŞ HABERLER Artık yetişkin olan ismi açıklanmayan mağdur, yıllar sonra polise başvurarak Nottinghamshire'daki Eastwood'daki Hall Park Akademisi'nde okuduğu dönemde matematik öğretmeni olan Craig Hill tarafından kandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"ÇOCUKLUĞUMU KAYBETMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

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NottinghamshireLive'ın bildirdiğine göre, mağdur mahkemedeki ifadesinde, "Bu hayatımın her alanını etkiledi, çocukluğumu kaybetmişim gibi hissediyorum.Hala başıma gelenlerin hayatımı mahvettiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Derslerinde başarısız olduğu için sık sık öğretmeni olan Hill ile görüştüğünü ifade eden mağdur, ek ders almak için okul saatlerinin dışında da görüştüklerini söyledi. Sınıfta bulunan dolabın gizli yerleri olduğunu ifade eden mağdur, "Beni sınıftaki dolabın içine götürdü" diyerek yıllarca tacize uğradığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

46 yaşındaki Hill, bir çocukla cinsel ilişkiye girme suçlamasını iki kez ve bir çocuğun güvenilir bir kişi aracılığıyla cinsel ilişkiye girmesine neden olma veya teşvik etme suçlamasını kabul etti.Nottingham Crown Mahkemesi'nde yargılandığında 32 ay hapis cezasına çarptırıldı ve beş yıl Cinsel Taciz Önleme Emri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz
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