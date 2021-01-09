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Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

09.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show'un 2018 yılında yayınlanan 34. bölümünde yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Programa katılan çocuk seyircinin mikrofonu alarak kendisiyle ilgili anlattıkları önce stüdyodakileri güldürürken, sonrasında hüzne boğdu. Annesi ile babasının boşandığını belirten çocuğun 'Çok üzüldüm ama inşallah seneye başla şeyleri olmasını bekliyorum' sözleri sonrası koşarak gittiği anlar Twitter'da gündem oldu.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güldür Güldür Show'un 2018 yılına ait bir bölümünde Ali Sunal ile çocuk seyircinin diyaloğu yeniden gündeme oturdu.

Anne ile babasının çocukken boşandığını söyleyen ve babannesi ile kardeşine selam söyleyen çocuk, konuşmasının başında stüdyoyu güldürürken, sonlara doğru herkesi hüzünlendirdi.

"İNŞALLAH SENEYE BAŞKA ŞEYLERİN OLMASINI BEKLİYORUM"

İzleyici çocuk o günkü bölümde şunları söylemişti:

"Buradan babaanneme ve kardeşime birazcık selam göndermek istiyorum. Yani söylemek istediğim şeyler önemli ki duygulanıyorum. Ayrıca bir itirafta da bulunmak istiyorum. Babam ile annem boşandıktan sonra çok farklı şeyler yaşadık. Çok üzüldüm ama inşallah seneye başka şeylerin olmasını bekliyorum. Umarım bunlar olur, teşekkürler."

'Bilim Adamı Aday Adayı' isimli bir Twitter kullanıcısı, bu anları, Gazapizm'in meşhur şarkısı 'Unutulacak Dünler' şarkısıyla montajlayarak, "Kurumuş boğazım" bir insan olsaydı en çok sana benzerdi çocuk.' paylaşımında bulundu.

Şarkının sahibi Gazapizm'in de beğendiği video sosyal medyada 5 bine yakın retweet, 2 bine yakın alıntı ve 50 bine yakın beğeni aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çiftler size sesleniyorum özellikle çocukları olan karı kocalar boşanmayın hele de iki çocuk varsa boşanıp biri sana biri bana diye eşya gibi paylaşmayın, çocuklara hem anne baba hem de kardeş hasreti çektirmeyin. Boşandınız diyelim başka erkek ve kadın yine olacak hayatınızda ne değişecek fark ne anlamıyorum ki :(

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