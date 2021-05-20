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  4. Yıllarca doğru olduğuna inandık! İşte yemek yaparken sürekli uygulanan yanlış yöntemler

Yıllarca doğru olduğuna inandık! İşte yemek yaparken sürekli uygulanan yanlış yöntemler

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakla ilgili uygulanan çoğu yöntemin aslında yanlış olduğunu biliyor musunuz? Mutfakta adeta harikalar yaratan bir şef veya çok az yemek yapan bir kişi olabilirsiniz. Profesyonel olmadığınızı belirterek bugüne kadar hazırlama yöntemleriyle ilgili en sık yapılan hataları sizler için araştırdık.

Bazı insanlar yemek yemek için yaşar, bazıları ise yaşamak için yer. Özellikle koronavirüs karantinasıyla birlikte mutfakta geçirilen zaman arttı. Günden güne yeni tarifler daha da popüler hale geldi. Çabuk yemeklerin piştiği bekar ya da öğrenci evlerinden maharetli ellerden çıkma, hünerli hanımların anne eli değmiş tariflerine kadar mutfağa girip çıkan birçok kişinin aslında doğru olduğunu zannederek sıklıkla düştüğü hatalar var.

EKMEK KESMEK

Taze ekmek kolay bir şekilde kesilmez. Genellikle parçalanır ve dağılır. Muntazam dilimler elde etmek için ekmeği ters tutarak keskin bir bıçakla ileri geri hareket ettirmeniz yeterli olur.

KUTU İÇECEK AÇMAK

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sıcaklardan bunalan kişiler ferahlamak için kutu içeceklere yöneldi. Çoğu kişi kutunun üzerindeki kapağın hiçbir işe yaramadığını düşünür. Ancak bu kapak özellikle pipetle içeleceği zaman büyük bir kolaylık sağlar.

HAZIR MEYVE SUYU DOLDURMAK

Hazır meyve sularını bir bardağa dökmek kimi zaman kolay olmuyor. Etrafa dökülen meyve sularının sinir bozucu olduğunu herkes kabul eder. Bunun daha pratik bir yöntemini söylüyoruz. İşin sırrı deliğin olduğu taraftan değil ters taraftan dökmektir. Böylece sıvı ani salınımlar yerine kesintisiz düzgün bir şekilde bardağa akıyor ve etrafa saçılmıyor.

ŞEKERİ ERİTMEK

İşlenmiş şeker tüketiminin son yıllarda artmaya başladığını fark etmek zor değildir. Özellikle soğuk bir içeceğin içerisindeki şekeri eritmek için dairesel hareketler yapmak kolay değildir. Bu nedenle çay kaşığıyla şekerlerin üzerine vurmak yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi
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