Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca kimse ne olduğunu anlayamadı

Ağırlaştırılmış saldırı ve ateşli silah bulundurma suçlarından Arkansas'ta bir mahkemede olan ve suçlu bulunan, ancak jüri mahkeme dışı müzakerelerini yaparken, doğruca Sheridan'daki Grant County Adliyesinden çıktığı görüntülenen Watts herkesi şaşkına çevirdi.

KAMERALAR YAKALADI

Davaya bakmakla görevli Savcı Yardımcısı Norman Frisby, Watts'ın avukatının yanından kalkıp gittiğini söyledi. Frisby, Watts'ın 29 Kasım 2018'de evinde bir kadını pompalı tüfekle tehdit etmekle suçlandığını da açıkladı. Bu olay bir yıl sonra Ekim 2019'da gerçekleşti. Kamera görüntülerinde, Watts'ın mahkeme salonunda ayağa kalkıp gitmeden önce oturduğu, ancak daha sonra doğruca merdivenlere yönelip, koridordan aşağı indiği ve binanın kapısından çıktığı görülüyordu.

MAHKUM EDİLMEMİŞTİ

Frisby, Watts'ın avukatının kendisine gitmemesini söylediğini iddia etti, ancak o hemen devam etti ve yine de yaptı. Grant County Şerif Ofisi Baş Yardımcısı Pete Roberts, bunun olmasına nasıl izin verildiğini açıklarken NBC News'e "Kefaletle serbest bırakıldı ve mahkum edilmemişti, bu yüzden bu onun hareket etmesine izin verdi." diye konuştu.

YETERLİ MEMUR YOKTU

Frisby de, etrafta onun gitmesini engelleyecek ikinci bir mübaşir olmadığını sözlerine ekledi. O zamanlar, Grant County'nin yalnızca bir memuru vardı ve bir başkasını işe almak üzerelerdi. Watts kaçışının ardınan ertesi gün yakalandı ve adliyeden kaçmasına yardım ettikleri için üç kişi daha tutuklandı.

36 YIL HAPİS

Sonunda jüri kararını geri verdi ve Watts, 10 yılı saldırıdan ve 26 yılı da ateşli silah bulundurmaktan olmak üzere 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.