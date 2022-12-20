Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca kimse ne olduğunu anlayamadı

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca kimse ne olduğunu anlayamadı

20.12.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir mahkemede gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. Joey Watts isimli suçlu, yargılandığı mahkeme esnasında kimse ona bakmıyorken gelişigüzel bir şekilde çıkmayı ve özgürlüğe kavuşmayı başardı. Olayın şoke eden görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca kimse ne olduğunu anlayamadı

Ağırlaştırılmış saldırı ve ateşli silah bulundurma suçlarından Arkansas'ta bir mahkemede olan ve suçlu bulunan, ancak jüri mahkeme dışı müzakerelerini yaparken, doğruca Sheridan'daki Grant County Adliyesinden çıktığı görüntülenen Watts herkesi şaşkına çevirdi.

KAMERALAR YAKALADI

Davaya bakmakla görevli Savcı Yardımcısı Norman Frisby, Watts'ın avukatının yanından kalkıp gittiğini söyledi. Frisby, Watts'ın 29 Kasım 2018'de evinde bir kadını pompalı tüfekle tehdit etmekle suçlandığını da açıkladı. Bu olay bir yıl sonra Ekim 2019'da gerçekleşti. Kamera görüntülerinde, Watts'ın mahkeme salonunda ayağa kalkıp gitmeden önce oturduğu, ancak daha sonra doğruca merdivenlere yönelip, koridordan aşağı indiği ve binanın kapısından çıktığı görülüyordu.

MAHKUM EDİLMEMİŞTİ

resize (77)

Frisby, Watts'ın avukatının kendisine gitmemesini söylediğini iddia etti, ancak o hemen devam etti ve yine de yaptı. Grant County Şerif Ofisi Baş Yardımcısı Pete Roberts, bunun olmasına nasıl izin verildiğini açıklarken NBC News'e "Kefaletle serbest bırakıldı ve mahkum edilmemişti, bu yüzden bu onun hareket etmesine izin verdi." diye konuştu.

YETERLİ MEMUR YOKTU

2Q (1)

Frisby de, etrafta onun gitmesini engelleyecek ikinci bir mübaşir olmadığını sözlerine ekledi. O zamanlar, Grant County'nin yalnızca bir memuru vardı ve bir başkasını işe almak üzerelerdi. Watts kaçışının ardınan ertesi gün yakalandı ve adliyeden kaçmasına yardım ettikleri için üç kişi daha tutuklandı.

36 YIL HAPİS

resize (78)

Sonunda jüri kararını geri verdi ve Watts, 10 yılı saldırıdan ve 26 yılı da ateşli silah bulundurmaktan olmak üzere 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

 Tüm ailesini katletti! Sebebi 'seks yapamamaktı'

Tüm ailesini katletti! Sebebi 'seks yapamamaktı'

 Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı! İç çamaşırı sıkışınca...

Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı! İç çamaşırı sıkışınca...

 Havada korku dolu anlar! Uçak türbülansa girdi

Havada korku dolu anlar! Uçak türbülansa girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'dan satın aldı! “Kilosu 10 eurodan...”Malatya'dan satın aldı! “Kilosu 10 eurodan...”
Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”
2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...
Anahtar Kelimeler:
mahkeme abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı

Kar ve şiddetli fırtına uyarısı verildi! Sıcaklıklar 38 derece düşüyor

Kar ve şiddetli fırtına uyarısı verildi! Sıcaklıklar 38 derece düşüyor

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! “Dikkat dağıttığımı...”

Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! “Dikkat dağıttığımı...”

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Poz vermek için eğildiğinde muma değen saçları alev alınca...

Poz vermek için eğildiğinde muma değen saçları alev alınca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.