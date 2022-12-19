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  4. Havada korku dolu anlar! 248 kişinin bulunduğu yolcu uçağı türbülansa girdi... 11’i ağır olmak üzere 36 yaralı...

Havada korku dolu anlar! 248 kişinin bulunduğu yolcu uçağı türbülansa girdi... 11’i ağır olmak üzere 36 yaralı...

19.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinden Hawaii’nin Honolulu bölgesine giden yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Mürettebat ve yolcularda dahil olmak üzere toplam 248 kişinin bulunduğu uçak bir anda türbülansa girdi. Şiddetli türbülansın ardından 11’i ağır olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hawaii’ya ait bir havayolu şirketinin yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. 238 yolcu ve 10 mürettebat taşıyan Hawaiian Airlines uçuşu yerel saatle 11:00 civarında Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'na iniş geçrekleştirdi. Yolculuk sırasında türbülans nedeniyle yaralanan yolcular ve mürettebat hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Phoenix'ten Honolulu'ya giden uçakta yaralananlar arasında 14 aylık bir çocuk ve bir gencin de olduğunu söyledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ DOĞRULADI

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Hawaiian Airlines’e ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada türbülans olayı doğrulandı. Servis sözcüsü Shayne Enright, 14 aylık ve üç mürettebat dahil 36 kişinin yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan 11 kişiden dokuz kişinin durumu stabil olduğu belirtildi. Sözcü Enright, "Yaralanmalar arasında ciddi bir kafa travması, kesikler, morarmalar ve bilinç kaybı vardı. Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi söz konusu değil” dedi.

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Amerika türbülans

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