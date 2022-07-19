Yıllardır vücut kıllarını almayan fenomen isminden şaşırtan itiraf! “Deodorant kullanmıyorum”

Avrupa son günlerde sıcak havalarla mücadele ederken 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fenella Fox çok konuşulacak bir itirafa imza attı. İngiltere’nin Worcester şehrinde yaşayan Fox, yıllardır vücudundaki istenmeyen tüyleri almayarak sosyal medyada onları gururla sergilediği için kısa sürede viral olmuştu. 2017 yılından beri vücudundaki kılları almadığını söyleyen Fox, neredeyse hiç deodorant kullanmadığını itiraf etti.

“KEŞKE DAHA ÇOK İNSAN DOĞAL KOKULARI TERCİH ETSE”

Kendi teninin kokusunu sevdiğini ve doğal kokulardan yana olduğunu dile getiren Fox, “Doğal kokumu seviyorum. Nadiren deodorant kullanıyorum. Yaşam tarzınız ve beslenme rutinleriniz doğal olarak kokunuzu etkiliyor. Keşke daha çok insan doğal kokuları tercih etse. Birçok parfüm ve deodorant bana çekici gelmiyor.” dedi.



