Rahibe, fotoğraf çekimi sırasında öpüşen kadınları görünce anında ayırmak için hamle yaptı! “Şeytanın işi”

Modeller Serena De Ferrari ve Kyshan Wilson bir reklam filmi çekimi için Napoli’nin İspanyol mahallesinde kamera karşısına geçti. Reklamın senaryosu gereğince sokak ortasında öpüşmeye başlayan kadınlara yaşlı bir rahibe müdahale etti. Modellerin yanına gelen yaşlı kadın, “Ne yapıyorsunuz? Bu şeytanın işi” diyerek bağırdı. O anlar sosyal medya gündem yarattı.

MODELLER GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Reklam çekimine ara verilirken rahibe protestolarına devam etti ve modeller o anlarda sadece gülerek duruma tepki gösterdi. Çekimdeki makyaj sanatçısı Roberta Mastalia, İtalyan medyasına rahibenin başlangıçta ekibe o sabah ayine gidip gitmediklerini sorduğunu söyledi. Mastalia, “Quartieri Spagnoli'de, bir ara sokakta çekim yapıyorduk. Aniden bir rahibe geldi ve bize sabah ayinine gidip gitmediğimizi sordu. Sonrasında ise modellere müdahale etmeye başladı” dedi.

Rahibenin çekimler sırasında kızgınlıkla kendilerini suçladığını ifade eden ekip, yaşlı kadının koronavirüs salgınında genç neslin günahlarının sorumlu olduğunu söylediğini iddia etti.



