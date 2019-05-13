Yılların eskitemediği oyun Counter Strike

1999 yılında bir oyun hayatımıza girdi: Counter-Strike. Aradan geçen 20 yıl sonunda hala gündemimizde aynı oyun var. 20 yılda Doom’dan Call of Duty’ye aynı formata yakın yaklaşık 100 oyun gelip geçse de kimse Counter-Strike’ın popülerliğini sarsamadı. Bunun temelinde yatan gerçek ise Counter-Strike’ın, şimdiye kadar çıkan en iyi FPS oyunu olduğuydu. Tabii bir gerçek daha var. O da Counter-Strike’ın asıl kırılımını 2012’de yaşadığı gerçeği. Bu tarihten itibaren yılların eskitemediği oyun, aynı seviyedeki takımların ve kişilerin birbirleriyle mücadele etmesine ve profesyonel bir espor arenası oluşturmasına olanak sağladı. Bu sayede sağlanan güç dengesi ve sağlam temeller Counter-Strike’ı günümüzün hala en popüler oyunlarından biri unvanını elinde tutmasını sağladı.

Gelişim 2004’te başladı

Counter-Strike’ın evrimine baktığımızda ise sürekli gelişen bir ivme görülüyor. 1999 yılında Counter-Strike ile başlayan yolculuk 2004 senesinde çıkan farklı 3 seri ile kitleleri etkisi altına almayı sürdürdü.

Serinin ikinci oyunu Counter Strike: Condition Zero, ilk oyundan farklı olarak içinde hikaye modu barındırarak 3 milyon satış rakamına ulaştı. 2004 senesinde çıkan üçüncü oyunu olan Counter-Strike Condition Zero: Deleted Scenes ile görev ekipmanları hayatımıza girdi. 2004 yılında dördüncü oyunu olan Counter Strike: Source ile beraber oyunun grafiklerini yenilendi ve 2 milyon sattı.