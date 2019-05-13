Yılların eskitemediği oyun Counter Strike

1999 yılında bir oyun hayatımıza girdi: Counter-Strike. Aradan geçen 20 yıl sonunda hala gündemimizde aynı oyun var. 20 yılda Doom’dan Call of Duty’ye aynı formata yakın yaklaşık 100 oyun gelip geçse de kimse Counter-Strike’ın popülerliğini sarsamadı. Bunun temelinde yatan gerçek ise Counter-Strike’ın, şimdiye kadar çıkan en iyi FPS oyunu olduğuydu. Tabii bir gerçek daha var. O da Counter-Strike’ın asıl kırılımını 2012’de yaşadığı gerçeği. Bu tarihten itibaren yılların eskitemediği oyun, aynı seviyedeki takımların ve kişilerin birbirleriyle mücadele etmesine ve profesyonel bir espor arenası oluşturmasına olanak sağladı. Bu sayede sağlanan güç dengesi ve sağlam temeller Counter-Strike’ı günümüzün hala en popüler oyunlarından biri unvanını elinde tutmasını sağladı.
Counter-Strike’ın evrimine baktığımızda ise sürekli gelişen bir ivme görülüyor. 1999 yılında Counter-Strike ile başlayan yolculuk 2004 senesinde çıkan farklı 3 seri ile kitleleri etkisi altına almayı sürdürdü.
Serinin ikinci oyunu Counter Strike: Condition Zero, ilk oyundan farklı olarak içinde hikaye modu barındırarak 3 milyon satış rakamına ulaştı. 2004 senesinde çıkan üçüncü oyunu olan Counter-Strike Condition Zero: Deleted Scenes ile görev ekipmanları hayatımıza girdi. 2004 yılında dördüncü oyunu olan Counter Strike: Source ile beraber oyunun grafiklerini yenilendi ve 2 milyon sattı.
Bununla yetinmeyen Counter-Strike, modern zaman dönüşümünü 2012’de hayata geçirdi. Bu tarihte piyasaya sürülen serinin son oyunu CS:GO ile Counter-Strike, profesyonel bir espor arenası haline geldi. CS:GO çıktığı ilk tarihten bu yana kadar rakip tanımayan bir oyun olarak yoluna devam etti. Nostaljinin esintisine gerçek hırs ve takım koordinasyonunu ekleyen CS:GO, 2012-2016 yılları arasında Steam’de 25 milyon satış rakımına ulaşarak en çok satan oyun olma unvanını elde etti. Canlı yayın platformu Twitch’te her zaman en çok seyredilenler arasında ilk 10’da hatta ilk 5’te kendisine yer bulan CS:GO’nun en büyük yeniliği olan rekabetçi modu oyun severlerin vazgeçilmezi haline geldi. CS:GO, ülkemizde de oyunseverler için bir tutkuya dönüştü. Oyunseverler yurt dışı serverlar üzerinden bu tutkularını dindirirken, mutlu haber de geldi. Türkiye’nin ilk CS:GO turnuvası, 18 Mayıs’ta büyük bir şenlikle ülkemizin ilk CS:GO şampiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, elemeleriyle yola çıkarken, şimdiden büyük bir rekabete sahne oluyor.
Yılların eskitemediği Counter-Strike’ın son oyunu CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, amatörden profesyonele tüm oyunseverleri CS:GO’da 2’ye 2 formatında karşı karşıya getiriyor. 21 Nisan’da başlayan elemelerle çıkılan yolda şehir ve çevrim içi elemlerde birinci olan 32 takım 11 Mayıs’ta çevrim içi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Her takımın hedefi son 8’e kalarak 18 Mayıs’ta Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek final turunda yer alabilmek ve Türkiye’nin ilk CS:GO duo şampiyonu kupasına uzanmak olacak. 2016 yılında CS:GO Dünya şampiyonunu çıkaran Türkiye, bu kez kendi ulusal şampiyonu ile binlerce kişinin katılımı ve milyonlarca kişinin Twitch üzerinden takip ettiği finalle tanışacak.
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