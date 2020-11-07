Yılmaz Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçmişken vatandaşlara uyarılar da sık sık yapılmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Twitter hesabından, kentteki vaka yoğunluğunu gösteren haritayı paylaşıp uyarılarda bulundu. Büyükerşen paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, durumun ciddiyetinin farkına varalım. Vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim." dedi.

Kıymetli hemşehrilerim, durumun ciddiyetinin farkına varalım. Vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor.



Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim! pic.twitter.com/3wywZUW4lX — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) November 7, 2020



