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Yılmaz Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka haritası paylaşarak, "Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Yılmaz Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçmişken vatandaşlara uyarılar da sık sık yapılmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Twitter hesabından, kentteki vaka yoğunluğunu gösteren haritayı paylaşıp uyarılarda bulundu. Büyükerşen paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, durumun ciddiyetinin farkına varalım. Vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim." dedi.


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