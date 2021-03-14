Yılmaz Erdoğan ÇGHB’de neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar yayınlanmaya başladığı ilk tarihten beri Yılmaz Erdoğan yönetiminde ekranlara geliyordu. Ancak bir süre önce Yılmaz Erdoğan, sunuculuğu Eser Yenenler’e devretti.

YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Her Pazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, geçtiğimiz hafta Eser Yenenler’in oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere katılamaması sonucu, yeni bölüm yayınlanmamıştı. Yılmaz Erdoğan tarafından kurulan BKM Mutfak Ekibi’nin takım kaptanlarından biri olan Eser Yenenler, bir süredir Yılmaz Erdoğan yerine programın sunuculuğunu yapıyor.

Yılmaz Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile, yeni film çalışmaları nedeniyle bir süre program sunuculuğunu Eser Yenenler’e devrettiğini açıkladı.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan “Aliye” dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.