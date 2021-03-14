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Yılmaz Erdoğan ÇGHB’de neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı?

14.03.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan ÇGHB’de neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı?

Her Pazar izleyici ile buluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 eğlence programı, birçok izleyici tarafından severek takip ediliyor. Yılmaz Erdoğan’ın hazırladığı ve sunduğu ÇGHB’de bir süredir Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler sunuculuğu yürütüyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar yayınlanmaya başladığı ilk tarihten beri Yılmaz Erdoğan yönetiminde ekranlara geliyordu. Ancak bir süre önce Yılmaz Erdoğan, sunuculuğu Eser Yenenler’e devretti.

YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Her Pazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, geçtiğimiz hafta Eser Yenenler’in oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere katılamaması sonucu, yeni bölüm yayınlanmamıştı. Yılmaz Erdoğan tarafından kurulan BKM Mutfak Ekibi’nin takım kaptanlarından biri olan Eser Yenenler, bir süredir Yılmaz Erdoğan yerine programın sunuculuğunu yapıyor.

Yılmaz Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile, yeni film çalışmaları nedeniyle bir süre program sunuculuğunu Eser Yenenler’e devrettiğini açıkladı.

eser

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan “Aliye” dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

Bir dönem Star TV’de “Eyvah Düşüyorum” adlı yarışma programını sundu. 2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın‘ın yerine jüri görevine başladı. BKM Mutfak’tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV’de “3+1” programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, “3 Adam” ismiyle yayınlanmaya başlayan programı sundu. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan, sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği “Yetenek Sizsiniz 2015” programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında “Bana Baba Dedi” filminde başrol oynadı. “Şöhret Kafası” adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

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Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2
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