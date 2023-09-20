Yılmaz Güney yorumu olay olmuştu! Farah Zeynep Abdullah’tan ölüm tehdidine karşı suç duyurusu

Masumlar Apartmanı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan Farah Zeynep Abdullah oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündem oluyor. Son olarak Yılmaz Güney ile ilgili söyledikleriyle adından söz ettiren Abdullah ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre Farah Zeynep Abdullah, PKK'lılar tarafından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sert çıkışlarıyla bilinen Farah Zeynep Abdullah, Yazar Murathan Mungan'a verdiği cevapla gündem olmuştu.

Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımını yapmış, Abdullah bu paylaşıma "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yorumunda bulunmuştu.

Yılmaz Güney'in ailesi bu olayın ardından dava açacaklarını duyurdu ve açıklamada "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney’i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" sözlerine yer verdi.



