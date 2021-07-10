Yılmaz Vural'ın Gurbetçi Şaban filmindeki sahnesi gündem oldu! Deneyimli hoca Konuşanlar'da anlattı...

Yılmaz Vural, Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Gurbetçi Şaban filminde oynadığını Konuşanlar programında açıkladı. Yılmaz Vural'ın Gurbetçi Şaban filmindeki sahnesi, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Teknik direktör ve eski futbolcu olan Yılmaz Vural, Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte bir filmde rol aldığını açıkladı. Vural, 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminin oyuncu kadrosunda yer aldığını Konuşanlar programında dile getirdi. Vural'ın açıklamalarının ardından bu konu sosyal medyada oldukça konuşuldu.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Saf bir köylü olan Şaban Yıldız iş bulmak için Almanya'nın yolunu tutar. Ancak Şaban'ın Almanya yolculuğu hayal ettiği gibi gitmez. Şaban, çalışma izni olmayan Türkleri zor şartlar altında çalıştıran acımasız bir patronun eline düşer.

Yılmaz Vural Gurbetçi Şaban filminde, Almanya'ya giden ve yolu bilmeyen Şaban'a adres tarif ediyor. Filmde Şaban'ın adres sorusuna yanıt veren Vural oturma izni yoksa Alman polisini görünce toz olması gerektiğini söylüyor.



