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Yine çok cesur! Yasmin Erbil paylaşımıyla nefes kesti

16.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Yine çok cesur! Yasmin Erbil paylaşımıyla nefes kesti

İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil’in Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son olarak cesur bir poza daha imza attı.

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Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Erbil, göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.

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Yasmin Erbil, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat verdi.

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Cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil'e bir yorum da annesi Nergis Kumbasar'dan gelmişti.

"YASMİN'İN CANINI ÇOK ACITIYORLAR"

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor.
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Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
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