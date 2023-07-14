Yiyeceklerdeki bu tehlikeye dikkat! Çocuklarda zeka geriliği yapan 6 gıda: Tüketirken bir kez daha düşünün

Doğal beslenmeden uzaklaştıkça çocukların zekası da bundan olumsuz etkileniyor. Hazır gıdaların içinde kullanılan bazı yağlar ve katkı maddeleri vücut sağlığını olumsuz etkilediği gibi beyin sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bir çok gıda özellikle fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor.

Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken 6 gıda:

Elbette kolanın hiçbir faydası olmazken birçok zararı var. İçindeki katkı maddeleri, meyan kökü ve bol şeker oranı ile diyabet ve obezite gibi hastalıkların yanında çocuğunuzun zihinsel gelişimini de yavaşlatabilir.

2- ENERJİ İÇECEĞİ

Çocukların çok fazla heveslendiği içeceklerden biri de enerji içecekleri. Sağlıklı olmadığı gibi birçok zararı olan enerji içecekleri herkes için zararlı olsa da en büyük hasarı çocuklar üzerinde görülüyor.

3- İŞLENMİŞ ETLER

Salam ve sosis gibi işlenmiş etler nörobiyolojik olarak zararlı.

4- NUGGET

Dünyanın en sağlıksız yiyeceklerinden biri olan nugget birçok katkı maddesi içerir. Çocuklarınıza yedirmemeye özen gösterin.

5- HAZIR NOODLE

Hızlı ve pratik fakat içeriğindeki çok sayıda katkı madesi ve en önemlisi de monosodyum glutamat vücutta bağımlılığa yol açıyor ve merkezi sinir sistemini doğrudan negatif etkiliyor. Bunun yerine çocuklarınıza lezzetli tam buğday makarnalar hazırlayın.

6- CİPS

Herkesin evinde bulundurduğu abur cuburlardan birisi de cipstir. Tadı çok güzel olmasına güzel ama içeriği oldukça kötü olan cipsler algıda zayıflık, beynin uyarı almasını yavaşlatma gibi durumlara neden olabiliyor.

Sağlıklı ve doğru besinler tercih ettiğinizde çocuğunuzun fiziksel gelişiminin yanı sıra beyin gelişimini de destekleyebilirsiniz.

Bu besinlerden bazıları: