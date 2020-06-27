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YKS 2020 soruları sızdırıldı mı? Sosyal medyada fotoğraf tartışması

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YKS 2020 soruları sızdırıldı mı? Sosyal medyada fotoğraf tartışması

ÖSYM'nin YKS'de adaylara yönelttiği sorulardan 4'ünün fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu. Fotoğraf çekmenin imkansız olduğu sınavda fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki soruların fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

sorular

SORULAR İNTERNETE SIZDI

Kitapçıkların toplandığı ve soruların fotoğraflanmasının imkansız olduğu YKS'nin kitapçık fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerden sonra çok sayıda kişi sınavın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

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