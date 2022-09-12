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Instagram’dan defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından bir türlü vazgeçmedi

12.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını yayınlayarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Isabella Davis, Instagram’ın devamlı olarak kendisine uyarı vermesini eleştirdi. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaptığını ifade eden fenomen isim son dönemde yasaklı listesinde yer aldığını söyledi.

Instagram’dan defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından bir türlü vazgeçmedi

Avustralya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Isabella Davis, Instagram’da 227 bin takipçiye sahip. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yasaklı listesine girdiğini söyleyen Davis, kasık kıllarını ve selüliti normalleştirmekten doğal vücudunu sergilemek için kıyafetlerini çıkarmaya kadar, kendini sevme temalı mesajlar ve fotoğraflar yayınlamaktan asla geri kalmıyor. Ancak son dönemde Davis paylaşımlarının 'çıplaklık ve cinsel aktivite' bölümü altında 'topluluk kurallarının ihlali' olarak işaretlendiğini fark etmeye başladığını söyleyerek duruma isyan etti.

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ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

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Paylaşımlarına son dönemde gölge yasağı uygulandığını dile getiren Davis, sosyal medya etkileşimlerinin azaldığını ve bir sürü takipçisinin hesabını bulamadıklarını söylediğini itiraf etti. Oxford Languages'e göre, gölge yasağı “Bir sosyal medya sitesinden veya çevrimiçi forumdan, genellikle gönderilerini ve yorumlarını artık diğer kullanıcılar tarafından görülemez hale getirerek, bilgisi olmadan bir kullanıcıyı engellemek” şeklinde tanımlanıyor.

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Davis sosyal medya uygulamalarının kadınlara çifte standart uyguladığını dile getirerek, “İçeriğim, 'çıplaklık ve cinsel aktivite' ile ilgili topluluk kurallarını açıkça ihlal ettiği için işaretlenmeye ve Instagram'dan kaldırılmaya başlandı. Daha sonra takipçilerimden beni internette bulamayacaklarını söyleyen bir sürü mesaj aldım ve Instagram da gönderilere erişimimi kısıtlıyordu ve bunu yapmaya devam ediyor. Instagram'a birden fazla mesaj gönderildi, ancak şu ana kadar yanıt yok. Ayrıca yayınımın kaldırılmasına itiraz ettim ve yine de kaldırdılar. Tamamen hüsrana uğradım ve iğrendim. Ünlü bir ismin tamamen çıplak fotoğraflarını yayınlamasında sorun yok. Ancak kadınların vücutlarıyla mutlu olmasını sağlamak ve güçlü hissetmelerine yardımcı olmak için oluşturulan bir vücut pozitifliği paylaşımı engelleniyor. Bu iğrenç” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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