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Yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

14.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi.

Yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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