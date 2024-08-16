Yoğun bakımdaydı! Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi! Entübe edildi

MYNET-Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kanser ile mücadelesi devam eden Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

EVİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti.