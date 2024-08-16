MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yoğun bakımdaydı! Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi! Entübe edildi

Yoğun bakımdaydı! Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi! Entübe edildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'tan üzen haber geldi. Ünlü sanatçı entübe edildi.

MYNET-Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kanser ile mücadelesi devam eden Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

AYDEMİR 33

EVİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti.

aydemir 4

  1. Sayfa'da yer alan habere göre usta sanatçıdan üzen haber geldi. Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği iddia edildi.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
En Çok Okunan Haberler
Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

Eski yarışmacıdan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı

Eski yarışmacıdan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı

Gaziantep'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Onlyfans iddiası: Müstehcen pozları yayılınca...

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Onlyfans iddiası: Müstehcen pozları yayılınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.