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Yoğurtlu Salata Tarifleri: Yoğurdun En Lezzetli Halleri!

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her masanın olmazsa olmazı salatalara yeni bir bakış açısı getiren yoğurtlu salata tariflerinin en sevilenleri bu yazıda! Yapımı kolay, malzemeleri yaygın ve ister meze ister yancı ister gün masalarında göz doldurması için sıkça yapılan değişik yoğurtlu salata tarifleri için doğru yerdesiniz!

Yoğurtlu Salata Tarifleri: Yoğurdun En Lezzetli Halleri!

İçindekiler

  • Jülyen Yoğurtlu Salata
  • Kerevizin En Sevilen Hali: Yoğurtlu Kereviz Salatası
  • Etimekli Yoğurtlu Patlıcan Salatası

Hemen hemen her masaya uygun bir yoğurtlu salata bulmanız mümkün. Son senelerde oldukça popülerleşen yoğurtlu salataların çıkışı doğu illerimize dayanır. Doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinden dünyaya yayılan bu tarifler oldukça fazladır. Bunun nedeni her damak tadına göre özelleştirilebilmeleridir. Bu yazımızda her damak zevkine uygun bir yoğurtlu salata tarifi bulabilirsiniz. Kolay yoğurtlu salata tarifleri aniden gelen misafirler için gününüzü kurtarabilir. Bir yere not almanızda fayda var.

Jülyen Yoğurtlu Salata

Jülyen kesilen havuç, kabak, kornişon turşu ve mantarlarla yapabileceğiniz en kolay yoğurtlu salatalardan biridir. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve tarifi.

Malzemeler:

  • 1 kilo havuç
  • 1 kilo kabak
  • 8-10 tane kornişon turşu
  • 1 kutu mısır
  • 1 küçük kutu capari
  • 8-10 tane konserve mantar
  • 1 kase yeşil zeytin
  • 1 demet dereotu
  • 2 tane közlenmiş kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin:

  • 1 kase yoğurt
  • 4 çorba kaşığı mayonez
  • 1 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım limon suyu
  • 1 çorba kaşığı kuru nane

1.Öncelikle havuç ve kabağı jülyen (kibrit çöpü boyunda ve kalınlığında) doğrayın. İkisinide ayrı ayrı 2 çorba kaşığı sıvı yağda hafif diri kalacak şekilde soteleyin.
2.Çukur bir kaba alıp soğumasını bekleyin. İçine halka doğranmış kornişon turşu ve zeytin, kırmızıbiber, mantar, dereotunu koyun. Mısır ve capariyi ekleyin.
3.Bir başka kasede tüm sos malzemesini karıştırıp bu sebzelerin üzerine dökelim ve sebzeleri ezmeden karıştırın.
4.Pratik yoğurtlu salata tarifiniz hazır. Bir iki saat dolapta bekletip servis yapabilirsiniz.

Kerevizin En Sevilen Hali: Yoğurtlu Kereviz Salatası

Süzme yoğurtlu salata tarifi denince akla ilk gelen tariflerden biri kereviz salatasıdır. Bu tarifin kullanım alanlarından biri de kereviz sevmeyen çocuklar için kereviz sevdirecek bir tadı olması. Bu sayede oldukça sağlıklı bir besin tüketmekle kalmayıp ayrıca çocukların kerevize karşı bakış açısını da değiştirecek. Ayrıca birçok insan için en güzel yoğurtlu salata tariflerinden biridir.

Süzme yoğurtlu kereviz salatası için malzemeler

  • 2 adet orta boy kereviz
  • 1 adet limon suyu
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kırıntı haline getirdiğiniz ceviz içi

Süzme yoğurtlu kereviz salatası tarifi

1.Kabuğu soyulmuş taze kerevizi rendeleyin. Burada dikkat etmeniz gereken husus rendenin kalın tarafını kullanmanız. Kerevizin kararmaması için kaseye önce bir miktar limon suyu damlatın. Ardından kerevizi kaseye alın. Başka bir kasede mayonez, süzme yoğurt, sarımsak rendesi ve tuzu bir araya alıp karıştırın.
2.Ardından sudan çıkartıp süzdüğünüz kerevizleri süzme yoğurdun bulunduğu ikinci kaba ekleyin ve karıştırın.
3.Son olarak kırıntı haline getirdiğiniz cevizleri kabınıza ekleyin.
4.Servis tabağına aldığınız kereviz salatasının tercihinize göre üzerinden zeytin yağı ile geçin.
5.Afiyet olsun. Süzme yoğurtlu kereviz salatanız hazır!

Etimekli Yoğurtlu Patlıcan Salatası

Bu tarif gördüğünüz diğer tariflerin aksine oldukça farklı. Kızartma olmasına rağmen ağır olmayan, lezzetli ve tek başına bir yemek sayılabilecek bir tarif. Bu tarifi bir gün önceden yapıp buzdolabına atsanızda, servis edeceğiniz günün birkaç saat öncesini yapsanızda sonuç değişmiyor. Aynı lezzeti yakala biliyorsunuz. Gün için yoğurtlu salata tarifi bakıyorsanız tam size göre!

Etimekli yoğurtlu patlıcan salatası için malzemeler

  • Servis edeceğiniz kabın büyüklüğüne göre etimek adedi değişkenlik gösterebilir. Büyük bir borcam için 8 dilim etimek yeterli olacaktır. Etimeğin tuzlu, tuzsuz ya da kepekli olması sonucu değiştirmiyor, istediğinizi kullanabilirsiniz.
  • 2 adet orta boy patlıcan
  • 4-5 adet orta boy yumuşak domates
  • 2-3 diş sarımsak
  • Yoğurt
  • Mayonez
  • Közlenmiş biber
  • Nane
  • Kırmızı biber
  • Sirke veya limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

Etimekli yoğurtlu patlıcan salatası yapılışı

Patlıcanlar yıkayıp pijama şeklinde soyup 1,5-2 cm genişliğinde enine doğrayıp tuzlayın.
Patlıcanları küp küp doğrayıp acı suyu çıkana kadar bekletin. Acısı çıkınca suyla yıkayın ve sonra patlıcanların suyunu süzüp kurulayın.

1.Patlıcanları kızdırılmış yağda kızarana kadar kızartın.
2.Etimekleri istediğiniz boyutta kırıp servis edeceğiniz kaba dizin.
3.Üzerine kızarmış ve yağı peçete ile alınmış patlıcanları ekleyin.
4.Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin veya robottan geçirin. Sarımsak ve tuzu ekleyip 5-10 dk orta ateşte pişirin. Ocakdan inmeye yakın 1 yemek kaşığı sirke, yoksa limon suyu ve şekeri ekleyip ocağın altını kapatın.
5.Domates sosunu patlıcanların üzerine dökelim.
6.Yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu birlikte karıştırıp domates sosunun üzerine dökelim.
7.Közlenmiş kırmızı biberleri ince şeritler halinde kesip yoğurdun üzerine istediğiniz şekilde koyarak süsleyin. Kalan boşluklara nane ve kırmızı biber serpin. Servis etmeden önce buzdolabında bekletip salatamızın dinlenmesini sağlayın.

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