Yoğurtlu Salata Tarifleri: Yoğurdun En Lezzetli Halleri!

Hemen hemen her masaya uygun bir yoğurtlu salata bulmanız mümkün. Son senelerde oldukça popülerleşen yoğurtlu salataların çıkışı doğu illerimize dayanır. Doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinden dünyaya yayılan bu tarifler oldukça fazladır. Bunun nedeni her damak tadına göre özelleştirilebilmeleridir. Bu yazımızda her damak zevkine uygun bir yoğurtlu salata tarifi bulabilirsiniz. Kolay yoğurtlu salata tarifleri aniden gelen misafirler için gününüzü kurtarabilir. Bir yere not almanızda fayda var.

Jülyen Yoğurtlu Salata

Jülyen kesilen havuç, kabak, kornişon turşu ve mantarlarla yapabileceğiniz en kolay yoğurtlu salatalardan biridir. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve tarifi.

Malzemeler:

1 kilo havuç

1 kilo kabak

8-10 tane kornişon turşu

1 kutu mısır

1 küçük kutu capari

8-10 tane konserve mantar

1 kase yeşil zeytin

1 demet dereotu

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin:

1 kase yoğurt

4 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon suyu

1 çorba kaşığı kuru nane

1.Öncelikle havuç ve kabağı jülyen (kibrit çöpü boyunda ve kalınlığında) doğrayın. İkisinide ayrı ayrı 2 çorba kaşığı sıvı yağda hafif diri kalacak şekilde soteleyin.

2.Çukur bir kaba alıp soğumasını bekleyin. İçine halka doğranmış kornişon turşu ve zeytin, kırmızıbiber, mantar, dereotunu koyun. Mısır ve capariyi ekleyin.

3.Bir başka kasede tüm sos malzemesini karıştırıp bu sebzelerin üzerine dökelim ve sebzeleri ezmeden karıştırın.

4.Pratik yoğurtlu salata tarifiniz hazır. Bir iki saat dolapta bekletip servis yapabilirsiniz.