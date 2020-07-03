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Yok Artık nerede çekildi? Yok Artık oyuncuları kimler? Yok Artık konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Vizyona girdiği tarihte gişede önemli başarılar elde eden 2015 yapımı Yok Artık filmi yeniden ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Caner Özyurt’un üstlendiği ve senaryosunu Serkan Altuniğne’nin yazdığı film, henüz izlemeyenler tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Yok Artık filmi nerede çekildi? Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

Yok Artık nerede çekildi? Yok Artık oyuncuları kimler? Yok Artık konusu nedir?

Caner Özyurtlu’nun kahkaha tufanı yaratan komedi filmi Yok Artık ATV ekranlarında tekrar seyircisiyle buluşuyor. Filmi henüz izlemeyenleri ve yeniden izlemek isteyenleri ekran başına kilitleyecek Yok Artık, dev kadrosuyla da göz dolduruyor. Birbirinden başarılı ve popüler oyuncuların rol aldığı Yok Artık ambulans sahnesi ile çok konuşulmuştu. Yok Artık Caner Özyurtlu filmi olarak gişede önemli başarılar elde etmişti. Yok Artık imdb puanı ise 5.8’dir. Başarılı gişe sonucunun ardından Yok Artık 2 de çekilmiş ve 2016 yılında vizyona girmişti.

Yok Artık nerede çekildi?

Yok Artık film çekim yerleri de oldukça merak ediliyor. Yok Artık filminin tüm çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Yok Artık filminin İstanbul’daki çekim mekanları için Kavacık ve Balat semtleri tercih edildi.

Yok Artık oyuncuları

Yok Artık filmi oyuncuları arasında oldukça önemli ve başarılı isimler yer alıyor. Yok Artık filmi özellikle oyuncu kadrosu ile vizyona girdiği tarihte de göz doldurmuştu. Yok Artık oyuncuları arasında Şebnem Bozoklu (Asuman), Demet Evgar (Ceyda), Çağlar Çorumlu (Semih), Erkan Kolçak Köstendil (taksici Fikret), Serkan Keskin (Faruk), Murat Akkoyunlu (Cenk), Algı Eke (Melis), Ceren Moray (Ebru), Funda Eryiğit (Figen) ve Necip Memili (Ahmet) bulunuyor. Yok Artık filminde aynı zamanda konuk oyuncu olarak Gökhan Kıraç ve Güven Murat Akpınar da rol alıyor.

Yok Artık konusu

Yok Artık filmi konusu, birden fazla hikayenin anlatıldığı ve sonunda başarılı bir şekilde bir araya getirildiği bir senaryoyu içeriyor. Taksici Fikret, Almanya’da yeni evlenen kuzeninden başlayarak çevresindekilere türlü türlü komik ve “Yok Artık!” dedirtecek hikayeler anlatır. Peki, şoför arkadaşlarına, müşterilerine ve karısına anlattığı bu hikayeler gerçek midir?

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