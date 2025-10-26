Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yok böyle babaanne! Düğünde takı olarak ev, arsa ve son model araba taktı...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaevine giren genç çifte damadın babaannesi tarafından bir ev, son model bir araç ve tarla takı olarak hediye edildi.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı. Davetlilerin huzurunda ‘Evet' diyerek nikahları kıyılan genç çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı.

Yok böyle babaanne! Düğünde takı olarak ev, arsa ve son model araba taktı... 1

EV, ARSA, ARABA...

Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslan'dan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı.

Yok böyle babaanne! Düğünde takı olarak ev, arsa ve son model araba taktı... 2

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti.

Yok böyle babaanne! Düğünde takı olarak ev, arsa ve son model araba taktı... 3

(İHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bebeğim doktorun elinden kayıp öldü' iddiası kan dondurdu!'Bebeğim doktorun elinden kayıp öldü' iddiası kan dondurdu!
Milyonlarca liralık vurgunun 2 şüphelisi yakalandı! Milyonlarca liralık vurgunun 2 şüphelisi yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
düğün arsa takı araba ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.