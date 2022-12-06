Yol ve köprüden sonra şimdi de bu! Hareket eden trenden bidonlarca benzin çaldılar

Paylaşılan görüntüler kısa sürede medyanın gündemine yerleşirken hırsızlık olayına tanık olan bir kişi tarafından çekilen anlara, “Hırsızlar 2022’yi zirvede kapatmak için Bihta’da hareket eden trenden benzin çaldı” notu eklendi. Demiryolu boyunca koşan hırsızlar birden trenin üzerine atlayarak ellerindeki bidonları doldururken eyleme ilişkin olarak herhangi bir cezai işlem başlatıldığı belirtilmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bihar hırsızlarının Banka semtindeki 2 km2’lik yolu ve Amiyavar köyündeki 45 yıllık bir demir köprüyü çalmasından haftalar sonra ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bedava şeylere veya çalmaya alışan insanlar başarmak için asla motivasyon bulamazlar. Karakterin gelişmeye ihtiyacı var” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Ne demeli? Kimi suçlamalı?” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne kadar utanç verici bir davranış” dedi.