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Yola düşen çuval yüzünden zincirleme trafik kazası yaşandı!

11.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçtan yol ortasına düşen çöp dolu çuval, dört aracın zincirleme trafik kazasına karışmasına neden oldu. Kazada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yola düşen çuval yüzünden zincirleme trafik kazası yaşandı!

Kaza, Çorlu Çevreyolu Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyreden bir otomobil, bir kamyon kasasından yol ortasına düştüğü iddia edilen çöp dolu çuval nedeniyle durakladı. Bu sırada aynı yönde seyrederken sürücülerinin kontrolünden çıkan üç araç birbirine girdi.

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Kazada sürücülerden Adem Dişli yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen üç araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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