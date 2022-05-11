Yola düşen çuval yüzünden zincirleme trafik kazası yaşandı!

Kaza, Çorlu Çevreyolu Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyreden bir otomobil, bir kamyon kasasından yol ortasına düştüğü iddia edilen çöp dolu çuval nedeniyle durakladı. Bu sırada aynı yönde seyrederken sürücülerinin kontrolünden çıkan üç araç birbirine girdi.

Kazada sürücülerden Adem Dişli yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen üç araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

(İHA)

