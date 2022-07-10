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Yoldan gelip geçenler meyve yesin diye yaptı, tabela astı! "Burayı duyan geliyor"

10.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoldan gelip geçenler koparıp yesin diye 25 yıldır hazine arazisinde meyve yetiştirdi. 85 yaşındaki İbrahim Alan, meyve ağaçlarının bulunduğu araziye 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela astı. İbrahim Alan hastalanınca hayrat bahçesi görevi oğlu Osman Alan'a düştü. Bölgede bulunan ağaçların büyük bir bölümünü babasının büyüttüğünü söyleyen Osman Alan, "Burayı duyan gelip, buradaki meyvelerden yiyor ve hayır dua ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Yoldan gelip geçenler meyve yesin diye yaptı, tabela astı! "Burayı duyan geliyor"

Orhaneli ilçesi Akalan köyünde geleneği başlatan 85 yaşındaki İbrahim Alan, 25 yıl boyunca köyündeki hazine arazilerine meyve ağacı dikip vatandaşın hizmetine sundu. Yoldan gelip geçenler rahatlıkla koparıp yesin diye yıllardır köydeki devlet arazilerine meyve fidanı dikip yetiştiren Alan, meyve ağaçlarının bulunduğu hazine arazisine 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela astı. Bu olaydan haberdar olan Akalan köyü ile civar köylerin ahalisi yıllar boyunca İbrahim dedenin yetiştirdiği meyveleri gönül rahatlığı ile koparıp yedi.

HAYRAT BAHÇESİ GÖREVİNİ OĞLU DEVRALDI

Uzun yıllar diktiği ağaçların bakımını yapan İbrahim Alan hastalanıp yatağa düşünce görevi oğlu Osman Alan (65) devraldı. Osman Alan, babasının diktiği ağaçların bakımını yapmaya başladı. Yeni fidanlar da diken Osman Alan'nın babasından kalan ağaçlar bu yıl da meyve verdi. Bölgeye gelen vatandaşlar meyvelerden yiyerek nasiplendi.

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"BU İŞLERDEN BİR HAYIR DUA ALIRSAK NE MUTLU BİZE"

Bölgede bulunan ağaçların büyük bir bölümünü babasının büyüttüğünü ifade eden Osman Alan, "Babam köyümüzdeki hazine arazilerine 300 adet çeşitli meyve fidanları dikti. Bu fidanlar büyüdü ve meyve vermeye başladı.

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Gelip geçen bu meyvelerden yiyerek nasiplendi. Burayı duyan gelip, buradaki meyvelerden yiyor ve hayır dua ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Babam şimdi hastalandı. Evden çıkamıyor. Onun başlattığı işi ben devraldım. Buradaki ağaçların bakımını yapıyorum ve yeni ağaçlar dikmeye özen gösteriyorum. Bu işlerden bir hayır dua alırsak ne mutlu bize" dedi.

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(İHA)

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