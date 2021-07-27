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  4. Yollarını değiştirince gördüler! Uludağ’da dağcıları şaşkına çeviren olay

Yollarını değiştirince gördüler! Uludağ’da dağcıları şaşkına çeviren olay

27.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ’da dağcılar temmuz ortasında 50 metrelik buz tüneli buldu. Buz tünelinin içinden geçen dağcılar o anları kameraya kaydetti. Yaz ortasında olmasına rağmen halen erimeyen buz tüneli dağcıları şaşkına çevirdi.

Kış turizminde olduğu kadar yazın da ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ bir birinden ilginç her bölgesiyle şaşırtmaya devam ediyor.

Bursalı bir grup dağcı göller bölgesine yaptıkları gezi sırasında, bölgenin daha yukarısında yaklaşık 50 metreye yakın buz tüneli buldu. Yaz ortasında olmasına rağmen halen erimeyen buz tüneli dağcıları şaşkına çevirdi. Uludağ'ın gizli güzelliği, volkanik göllerinin yaz aylarındaki görüntüsü ve nefis manzarası doğaseverleri bölgeye gitmeye teşvik ediyor. 50 metrelik buz tünelinin içerisinden yürüyerek geçen dağcılar o anlarını kamerayla belgeledi.

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Yaklaşık 40 yıldır Uludağ'ın bir çok bölgesine yürüyüş yaptığını belirten Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, "Üç kişi Çayırlı dere gölü yakınlarında yürüyüş yapıyorduk. Her zaman geçtiğimiz yolumuzu biraz değiştirince burada farklı bir kar buz kütlesi ile karşılaştık. Merak edip içine girdiğimizde karanlık bir tünel ilgimizi çekti. Fenerle aydınlatarak tünel içinde yürüyüşümüzü sürdürdük. Uzakta ışığı görünce tünelin çıkışının olduğu kanaatine vardık ve devam ettik. Tünelin kar ve buz yapısı güven veriyordu. Bu değerlendirme sonucunda tünelden geçmeye karar verdik. Yıllardır Uludağ’da gezerim, bugüne kadar böylesine sağlam ve uzun bir buz tüneli ile karşılaşmadım. Yaz mevsiminin ortalarına gelmemize rağmen böylesine özel bir oluşumun, kar, buz olarak varlığını sürdürmesi karşısında çok heyecanlandık.

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''İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUZ''

Arazide yaptığımız inceleme sonucunda rüzgarla süpürülen yığma kar kütlesinin bu güne kadar kalabilmesinin nedeni arazi yapısından kaynaklanmakta olduğunu gördük. Güneş ışınlarını etkili bir şekilde görmüyor. Tamamen kuzeye bakan, kanalı andıran akar su yatağı, karların erimesini engelleyici bir mevkide yer alıyor. Daha evvel akar sular üzerinde birçok kar köprüsü görmeye alışığız. Ancak böyle bir oluşuma ilk kez şahit oluyoruz. Bu anlamda Uludağ Milli Parkı sınırları içinde çok özel bir alanı daha tespit etmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Uludağ her mevsim hep farklı oluşumları bünyesinde barındırıyor. Her zaman farklı sürprizlere açık olan bu dağımızı gezdikçe farklı mevsimlerde farklı güzelliklere şahitlik ediyoruz. Dağımızın kıymetini bilelim" dedi.

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Bursa
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